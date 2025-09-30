「例えばこの本が『趣味で書いていた作品がたまたま新人賞を受賞し、書籍化することになった』という場合なら、趣味で作った作品が約60〜70万円のお小遣いを作ってくれて嬉しい、ということになるかもしれないですね。でも…」

本を1冊出したら、作者の収入はどれくらい？

本を出したときの作者の収入は「部数×本の定価×印税率」で計算すると第1章で解説しました。ここではもう一歩踏み込んで、具体的な収入の話をしていこうと思います。

収入を大きく左右するのが「初版部数」です。小説家に初版部数を聞くのは、年収を聞くのと同じです。定価と印税率から計算できてしまうので。デリケートな話題だからこそ、親しくもない人に無遠慮に聞かないようにしましょう……。

小説は単行本と文庫本とで値段が変わるので、当然ながら部数の相場も異なります。こればかりはジャンルや出版社の規模、その作家がどれほど売れているか、出版社がその本を売ろうとしているかどうかで数字が変わるので、具体的な数字を挙げても役に立たないかもしれません。何より相場や平均がかなりの頻度で下降線を辿っているので、ここで書いた相場が1年後には相場でなくなっている可能性もあります。

ただ、具体的な数字がないと計算も何もないので、2025年段階の初版部数の相場を、親しい作家や編集者へのヒアリングをもとに導き出してみました。

単行本の初版部数が4000〜5000部、文庫本の場合は6000〜8000部が平均ライン、といったところでしょうか。私が聞いた範囲での最低部数も書いておくと、単行本で2000部、文庫で4000部というのがありました。

定価1800円の単行本／初版部数4000部の場合…

ヒアリングの規模や作家がメインで活動するジャンルが違えば数字は大きく変わってしまうでしょうが、ひとまずこの数字を使って、作者が手にする印税額を計算してみようと思います。

（例）定価1800円の単行本の初版部数が4000部だった。

4000（部数）×1800（定価）×10％（印税率）＝72万円という計算になります。

単行本を1冊出して、72万円の印税を手にしました。

（例）定価800円の文庫本の初版部数が8000部だった。

8000（部数）×800（定価）×10％（印税率）＝64万円という計算になります。部数は多いですが、文庫は定価が単行本より安いので、手にした印税は安いですね。

さて、あなたはこれを多いと思いますか？ 少ないと思いますか？

例えばこの本が「趣味で書いていた作品がたまたま新人賞を受賞し、書籍化することになった」という場合なら、趣味で作った作品が約60〜70万円のお小遣いを作ってくれて嬉しい、ということになるかもしれないですね。

でも、この本が編集者との打ち合わせに始まり、何度も取材をし、執筆に必要な資料をたくさん買い漁り、半年かけて執筆をし、その後さらに半年かけて編集者と改稿をし、やっと本になったものだとしたら、どうでしょうか？

およそ1年の仕事の報酬が、約60〜70万円ということになるのです。本業で会社員をしていたら、そこそこの副業になるでしょうか。

これが、小説一本で生きている作家だったら、どうでしょうか？

大人一人の1ヶ月の生活費を、家賃込みでおおよそ20万円としたとき、年間で240万円かかる計算になります。作家業一本で生きる専業作家として生活しようと思ったら、小説家は年間4冊の本を刊行する必要があるわけです。

もちろん、部数がもっと少ない、印税率が10％より低いとなれば、もっと仕事をする必要がありますね。

