2025−2026シーズンは、いつもと異なる意味合いを持つ。4年に一度訪れる「オリンピックシーズン」だからだ。

ミラノ・コルティナオリンピックの出場枠は、男女各3。12月に行われる全日本選手権の優勝者が1人目として決定し、残る2枠は、全日本選手権の2位と3位、グランプリファイナルの上位2人、オリンピックシーズンのベストスコア上位3人など定められた基準の中から、総合的に判断して決定する。

選手にとって、大舞台への切符を懸けて臨むシーズン、男女シングルの展望は--プロフィギュアスケーター、振付師、解説者等幅広く活動する鈴木明子を訪ねた。

1度目と2度目の違い

鈴木明子は2010年のバンクーバー、2014年のソチと、2度オリンピックに出場している。代表を目指せる位置で2度、オリンピックシーズンを過ごしている。

その経験を踏まえつつ、オリンピックシーズン特有の意味をこのように説明する。

「オリンピックは、最大の目標であり、4年間準備を積み重ねてきた選手や、自らの集大成と位置づける選手もいます。まさに人生を賭けた、スケート人生の総決算となるのがオリンピックシーズンだと思います。

私自身のことで言うと、1回目はオリンピックに行ったことがないのでどんな場所かも想像でしかないというか、とにかく自分が全力を出し切ってオリンピックに行きたい、ある意味怖さとかがなかったのかなって思います。でも2回目はオリンピックを知ってしまっているので、知っているからこそ怖かったというか。特に2度目はあまり状態が上がっていなかった中でシーズンを迎えていたので、焦りがあったり、行けなかったらどうしようという不安感だったりがあって、挑戦する立場で楽しめていたらよかったんですけど、そこまで至らなかった部分はあったかなと思います」

それでも2大会続けて代表の切符を手にすることができた要因をこう語る。

「全日本選手権に至るまでにもうすべてやり尽くして、人事を尽くして天命を待つじゃないですけど、最後の最後で自分を信じられるだけのことをしてきたからオリンピックにつながったのかなと思います。そこまで作り上げることができたのは、もちろん自分自身もですけど、周りのコーチだったり、会社のサポートだったり、すべての人のサポートがあって、“これでもう大丈夫だ”と心から思えたことで、最終的な勝負に挑むことができました。試合だけが戦いというよりも、そこに至るまでの無数の時間と積み重ねが一緒になって花開く瞬間。努力と支えがひとつになった時こそ、夢が現実になるのだと思います」

選手自身の取り組みは当然のこととして周囲も一体となって臨む大切さと、日々の過程の重要性がそこにうかがえる。

そんなオリンピックシーズンをどう見ているのか。まず男子について語る。

鍵山は「コストナーの美しさが生かされている」

最初に名前をあげたのは鍵山優真だ。現役の選手の中で唯一、オリンピックに出場している。その北京大会では個人、団体双方で銀メダルを獲得している。

「鍵山選手はこの4年をかけて、次のオリンピックで金メダルを獲ると目標を掲げてやってきていて、ほんとうにこの4年で成長をしています。もちろん男子はイリア・マリニン（アメリカ。2024、2025年世界選手権優勝）という強敵がいますけれども、鍵山選手の魅力である素晴らしいジャンプと、伸びやかなスケートは魅力です。特に今シーズンのフリー『トゥーランドット』は、イタリアの地で滑るのをイメージして、準備するべくして作られたものだと思います。彼の生きるエネルギーに満ちたプログラムになっているので、オリンピックの舞台ですべてを出し切ることができれば、非常に面白い戦いになるんじゃないかなと思っています」

鍵山は2023年8月、父でありコーチの正和氏に加え、2014年のソチ五輪で銅メダルを獲得したカロリーナ・コストナー（イタリア）をコーチに迎え入れたことも特筆される。

「コストナーのスケートの美しさだったり、ポジション姿勢の美しさだったり、そういうものがすごく彼のスケートにもいかされていると思います。技術だけでなく、コストナーは彼女自身がいろいろ精神的にも乗り越えてきたことがあるからこそ、そういったメンタル的な部分が鍵山選手にもいい意味で引き継がれているんじゃないかなと思います」

万全の状態でシーズンを走り切ることができるかどうか

鍵山に続いて、他の選手にも触れる。

「今の時点でグランプリシリーズは始まっていないのでチャレンジャーズシリーズを観た感じにはなりますが、佐藤駿選手がいい形で仕上がってきていると思います。三浦佳生選手はずっと怪我が続いていますが、爆発力はありますし、非常に鋭くいいジャンプをすることができるので、しっかり状態が良くなればオリンピックの代表の有力選手になります」

佐藤は昨シーズン、初めて世界選手権に出場し6位、鍵山とは同学年にあたる。三浦は2人の2学年下で、先々シーズンの世界選手権に出場、8位の成績を残している。

さらに選手の名前をあげた。

「まだオリンピックに行っていないベテランの友野一希選手や山本草太選手もいますし、昨シーズンの世界選手権に出た壷井達也選手もいます。これだけでも最終グループ6人になってしまいますね」

そしてこう語る。

「度重なる怪我からもあきらめずに復活してきた山本草太選手はいろいろ手術を繰り返しましたけれど、昔から非常にスケートが伸びやかで、そこにまた本人が力を入れている表現する部分も年々加わってきて、総合力で勝負していけるんじゃないかなと思っています」

気がかりなのは、三浦に限らず、怪我を抱えるケースが少なからず見受けられることだ。

「ジャンプ、プログラム構成も含めて、それだけリスクのあることを選手たちはやっています。難しいものをやっているがゆえに紙一重の部分もあるかもしれないですし、怪我はしたくてしているわけではないので仕方がないんですけれど、でも怪我と体調という面で、万全の状態でシーズンを走り切ることができるかどうか。また、代表選考は全日本選手権での一発選考ではなくそこまでの積み重ねがつながってきます。コンディションとピーキングが最初の方で良すぎても継続するのはかなり難しいので、シーズンが進む中で、いい形でどんどん上がっていくことができるのが理想ですね」

続けて、女子に目を向けた。

筆者：松原 孝臣