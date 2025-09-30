2025年9月14日、世界陸上東京大会、男子10000m決勝での葛西潤（右）と鈴木芽吹 写真／青木紘二/アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

葛西潤がレースを引っ張った理由

東京2025世界陸上の男子長距離種目。結果だけを見れば日本は“惨敗”したといえるかもしれない。25人が出走した男子10000mは鈴木芽吹（トヨタ自動車）が20位、葛西潤（旭化成）が22位。20人が出走した男子5000m予選1組は森凪也（Honda）が15着に終わったからだ。

しかし、日本人選手たちは“明確な意図”を持ってレースに臨んでいた。

男子10000m決勝は大会2日目（9月14日）の21時30分にスタート。気温30度という過酷な条件だったこともあり、超スローペースになった。2000mを6分23秒で通過すると、葛西潤（旭化成）が上がっていき、2800m付近で先頭に立った。

「ペースがあまりにも遅かったので、急激に上がって、急激に落ちる、を繰り返すことになると厳しい。それなら少しでも一定のペースを刻んだ方がいいと思って前に出たんです」

しかも葛西はトラックレースでは珍しく、こまめに給水を摂取した。これも戦略のひとつだった。

「余裕のあるうちに給水を多めに取ることを意識しました。女子10000mの廣中璃梨佳さんのレースを見ていても、その方が後半に生きてくるかなと思ったんです」

葛西が給水を取りに行くと、鈴木芽吹（トヨタ自動車）が集団を引っ張り、しばらくは日本勢がトップを駆け抜けた。4600m付近からアフリカ勢が前に出て、5000mは15分10秒ほどで通過。葛西と鈴木は6000m付近から苦しくなる。

ただ先頭は6700m付近で急激にペースがダウン。7200m過ぎから葛西が再び前に出た。

「ちょっときつかったので根性を見せようと思って出ました。残り2000mぐらいからの勝負になるような空気を感じていたので、少しでも前に出て人数を絞れたらいいなと思っていましたし、とにかく必死でしたね」

決死のペースアップを放った葛西だが、世界の猛者には通じない。逆に残り5周で急降下を余儀なくされた。

トップ集団の本格勝負は残り2000mを切ってからで、猛烈スパートを見せたG.グレシエ（フランス）が28分55秒77で金メダルに輝いた。日本勢は鈴木が29分33秒60で20位、葛西が29分41秒84の22位。終盤の2000mほどで30秒以上の大差をつけられるかたちになった。

鈴木芽吹は「世界との差は見ての通り、本当に悔しい」

レースを終えた鈴木は、「これだけの大歓声を浴びて走れたのは凄く幸せでしたし、この舞台に立てた自分を褒めたいと思います」と自国開催となった世界陸上の出場を素直に喜んでいた。

一方、レース内容に関しては、「僕は前に出る予定はなかったんですけど、多くのお客さんにいいところを見せようと思って、ちょっとだけ前に出ました。そういう積極性を前半に出せたのは良かったかなと思います。でも葛西さんとの勝負で考えたら完全に僕の負けでした。世界との差も見ての通りで、本当に悔しいです」と振り返った。

そして今後に向けては、「日本だとあれだけペース変化のあるレースはほとんどありません。練習で変化走は取り入れているんですけど、もっと必要かなと思います。そもそも自己ベストの差があるので、まずは26分台を出したい。そして北京世界陸上やロス五輪のスタートラインに立って挑戦したいなと思います」と新たな目標を定めた。

何度もトップに立ち、会場を沸かせた葛西は、「結果的には昨年のパリ五輪（20位）から順位を落としたんですけど、物怖じせず、舞台を楽しめた点は成長できたのかなと思います」と収穫を口にした。そして、「ここで得たものを結果として残さないと意味がありません。負けて終わりたくないので、今後につなげていきたい」と世界への再挑戦に意欲を燃やしていた。

森凪也は「実力だけが足りなかった」

男子5000m予選は大会7日目（9月19日）の20時から行われた。1組に出走した森凪也（Honda）は気温23度のなか、トップ集団の後方でレースを進める。先頭は1000mを2分43秒、2000mを5分29秒、3000mを8分15秒ほどで通過。森は4000m過ぎまでトップ集団に食らいつくも、終盤は引き離されていく。

1着のタイムは13分13秒06で、予選通過ラインの8着は13分14秒87。森は13分29秒44の15着でレースを終えた。

東京世界陸上に向けての準備は、「100点だった」という森。ワールドランキングのターゲットナンバーは微妙な位置につけていたが、日本選手権後は5000mに出場せず、ヨーロッパで1500mレースを2本（3分43秒65、3分40秒86）走っている。これは世界と勝負するための“強化策”だった。

「5000mでポイントの上積みを狙うのか、それとも（東京世界陸上に）出場できないのを覚悟して、自分の課題であるスプリントを解決するのか」と悩んだ森は後者を選択。1500mレースの結果としては、「60、70点ぐらい」だったが、「その後はスムーズに長野の高地合宿に移行することができました。準備でいうと、『これ以上やれることはない』というぐらいの状態でスタートに立つことができたんです」と胸を張った。

レース内容についても、自身のイメージしていたものに近かったようだ。

「集団後方でレースを見ていて、1000m以降は中盤の出入りが激しくなっていました。そこにつきあっていたら、3000m過ぎに離れていたと思うんですけど、4000mぐらいまでは集団で粘ることができた。自分のやりたいことはできて良かったかなと思っています」

準備は万端でレース内容も想像通りだっただけに「実力だけが足りなかった」と森は痛感している。

「今回はラスト2周で約100m、15秒ぐらい引き離されました。その差を埋めるには自己ベスト（13分15秒07）を向上させていかないといけない。まずは日本記録（13分08秒40）を更新したいと思っています。このユニフォームを着た以上、日本代表の自覚を持って取り組んでいきたい」

実業団選手はニューイヤー駅伝という大きなミッションがあるなかで、どのようにトラックの実力を磨いていくのか。世界のレベルを肌で感じた3人が、日本長距離界を次のステージに引き上げてくれることを祈りたい。

筆者：酒井 政人