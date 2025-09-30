〈本を1冊出したら「作者の収入」はどれくらい？ デビュー10年目の小説家が明かす『決してラクではない収入事情』〉から続く

「会社員は毎月お給料をもらえます。私も会社員だった時代があるのでよくわかるのですが、会社員にとっての収入は『労働そのものがお金になる感覚』なのです。でもフリーランスにとっての収入は『成果がお金になる感覚』です」

今年でデビュー10年、これまで多くの編集者と仕事をしてきた小説家の額賀澪さん。ところが、中にはフリーランスとして働く額賀さんを困らせる編集者も。新人の書き手が知っておくべき、「要注意の編集者」とは？ 新刊『小説家デビュー1年目の教科書』（星海社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



フリーランスの立場を理解しない“会社員”編集者に気をつけろ

小説家という仕事は、どれだけ長時間執筆をしても、寝る間を惜しんで構想を練っても、その時間に給料を支払われることがありません。書き上がった原稿＝成果物に出版社が印税や原稿料を払うことで、やっと収入を得ます。会社員とは生態が大きく違います。

専業だろうと兼業だろうと、小説家である自分はフリーランス（個人事業主）なのです。

フリーランスの編集者ももちろん多くいますが、編集者の多くは企業に所属する会社員です。その中には、フリーランスがどういう立場なのかを理解しないで仕事をする編集者も存在します。

そういう人は、まず支払に関する感覚がルーズです。

（例1）アンソロジーの〆切を3ヶ月後に指定された。〆切までに頑張って原稿を仕上げたのに、いつになってもアンソロジーが発売されない。なんと他の執筆陣のスケジュールの関係で、発売は1年後だった。

これは筆の速い作家の原稿を早めに集めて安心したい編集者がよくやるやつです。

こちらは他の仕事を調整して約束の3ヶ月後に原稿を提出したのに、なんと刊行は1年後。もちろん、印税の支払も1年後です。しかも、同じアンソロジーの執筆者に話を聞くと、「え、〆切は1年後でいいって言われたけど？」なんて返ってくることも。「こちらが急いで執筆したあの時間は何だったの？」という話ですよね。一方で編集者は「1年後とはいえ印税は払うんだからいいんじゃないか」と思っていたりします。

でも、そういう問題じゃないですよね。原稿＝成果物を預かっておいて「支払は遅くなってもいい」という感覚が、フリーランスの仕事を軽んじているのです。

編集者と「意識のズレ」が生じる理由

会社員は毎月お給料をもらえます。私も会社員だった時代があるのでよくわかるのですが、会社員にとっての収入は「労働そのものがお金になる感覚」なのです。でもフリーランスにとっての収入は「成果がお金になる感覚」です。どれだけ労働しようと、成果物がお金にならなければ意味がありません。でも、この感覚が希薄な“会社員”編集者がいるのも事実です。

もちろん、支払関係がちゃんとしている編集者もたくさんいます。「刊行が遅れてしまったので、早めにアップしてくれたあなたの原稿を文芸誌に載せて原稿料をお支払いします」という対応をしてくれる編集者もいます。

（例2）編集者から依頼を受け、プロットを作成した。出版社へ何度も出向いて打ち合わせし、ブラッシュアップもした。ところが編集者が異動することになり、引き継ぎもしないまま編集者は別の部署へ行ってしまった。

これもよく聞く話です。私の知り合いの作家にも、同じ目に遭った人がいます。要するに「まだ執筆段階まで進んでないし、お金を払うほど働いてないよね？ なら別にここで話がナシになってもいいでしょ」というわけですね。

構想を練って、プロットを作る。時間と交通費をかけて打ち合わせに出向く。これは立派な労働で、お金もかかっています。なのに引き継ぎもせずに異動をしてしまうのは、やはりフリーランスの労働というものを蔑ろにしているのです。せめて責任を持って引き継ぎくらいはしろという話ですよね。引き継ぎするほどでもない仕事をお前は担当作家にさせていたのか！

ちなみに、私もこれに近い事態に遭遇したことがあります。そのときはプロジェクトそのものが頓挫してしまうというケースだったのですが、担当者は「ここまで作業していただいた分の原稿料を出します」と報酬を支払ってくれました。

作家の仕事は「時間」と「思考のためのリソース」で成り立っています。材料を仕入れたり誰かに人件費を払ったりといった「身銭を切っている」という感覚が、他者から見えにくいという性質があります。だからこそ、「この仕事がなくなったって大きな損はないじゃないか」と思われてしまうわけですね。

しかしその実態は、「無駄になってしまったこの仕事をしていた時間で、別の仕事ができた。そこで稼げたお金があった」というわけです。それはどう考えたって〈大きな損〉ですよね。

2023年以降、下請法関連の改正やフリーランス新法の施行など、下請けやフリーランスに対する支払関係がどんどん厳格になっています。フリーランスの労働を軽んじる人間が少なくなることを願うばかりです。

