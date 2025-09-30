元日本テレビのフリーアナウンサー永井美奈子（60）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。歌手秋川雅史（57）、タレント神田うの（50）とのスリーショットをアップした。

26日に東京オペラシティで開催された秋川のコンサートを訪れた際に撮影した写真という。「2月に母が他界してから、特段落ち込んだり、強がっているつもりなど、さらさらなかったのですが、年に一度の秋川雅史さんの大切なコンサート、今年も伺えました。『千の風になって』も、毎回聴く度にうるっと来てしまうのですが、今年は不覚にも号泣してしまいました。母が旅立つ時、納骨の時、49日、いつも私の心にはこの曲が流れていました」と書き込んだ。

そして「曲が終わって、ふと隣に座っていたうのちゃんを見ると、真っ赤な目をして大きな大きな目に涙をためているのです。そして『もう、ママはいないから、うのがいい子、いい子してあげる』と私の頭を優しくなでてくれたのです。こんな心の奇麗な友人がいる事は私の財産です。ありがとうございます。明日からも母がしていた様に家族のために頑張れます。感謝」と書き込んだ。