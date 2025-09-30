神奈川県に住む80代の男性が28日、佐渡市の山で遭難しました。警察と消防が捜索にあたっていますが、30日午前11時現在、男性の発見には至っていません。



遭難したのは神奈川県川崎市に住む80代の男性です。



警察などによりますと、男性は「大佐渡石名 天然杉」の写真を撮影するために1人で佐渡市石名を訪れていました。



28日の午前5時すぎ、男性は「移動中に転倒した」と佐渡在住の友人にメッセージアプリで連絡。友人らが男性を捜索しに現地に向かうも発見に至らなかったため、28日の午後に消防に通報したということです。



その後、男性所有の車が天然杉に向かう遊歩道入り口近くにある駐車場で発見されました。



28日から捜索を始め30日も警察と消防が20名以上で捜索していますが、午前11時現在、男性の発見には至っていません。



警察によりますと、男性は遊歩道を外れて撮影スポットに向かったとみられていて、食料や服装も重装備ではない可能性が高いということです。