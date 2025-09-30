モトローラ・モビリティ・ジャパンは、折りたたみスマートフォンのフラッグシップ機種「motorola razr 60 ultra」を12月に発売する。SIMフリーモデルのほか、auでも取り扱われる。

外装はアルカンターラ仕上げ

motorola razr 60 ultraは、モトローラの折りたたみスマートフォンのフラッグシップに当たる最新モデル。アウトディスプレイは「motorola rar 60」よりも大型の4インチながらも、本体の大きさはほぼ同じにおさめた。メインディスプレイは7インチ。最大165Hzのリフレッシュレートに対応しており、ピーク輝度は4500ニト。

カメラは5000万画素のアウトカメラを2つ備える二眼構成。インカメラも同じく5000万画素となっている。同社のハイエンドモデル「motorola edge 60 pro」と同等のカメラ機能を備える。

外装は、自動車の内装にも使われる素材「アルカンターラ」を採用し、高級感を高めている。チップセットにはクアルコム製の「Snapdragon 8 Elite」を採用しており、高い処理性能を誇る。

そのほかの仕様

本体の大きさは、約171.48×73.99×7.29mm、閉じた状態では約88.12×73.99×15.69mmで重さは約199g。16GBのメモリーと512GBのストレージを備える。

生体認証は顔認証と指紋認証とFeliCaに対応する。IP48の防水防塵性能を備える。