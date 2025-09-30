KOKUBO（小久保工業所）は、マカロンのようなやさしい色合いのゴミ箱「マカロンダストボックス」丸・四角、各5色を発売する。

丸または四角いシンプルな形で、ABS樹脂製で高品質。日本製の使いやすいゴミ箱となっている。フランス菓子のマカロンのような、可愛らしいパステルカラーでウレタン塗装している。ピンク、イエロー、グリーン、グレー、ブルーの5色から選べる。

ポップながらも落ち着きのある、やさしいカラートーンで、インテリアになじむ。部屋に置くだけで、明るくおしゃれな雰囲気になる。デスクまわり、リビング、キッチン、洗面所、寝室、子ども部屋、オフィスなど、いろんなところに置ける。部屋によって色を変えたり、「推し色」をチョイスして「推し活」にとり入れたりしても楽しめる。

容量7Lと、程よい大きさだとか。円筒形や四角柱に近い、安定して置けるデザインだが、上部の口が底よりもやや広くなっていて、ゴミを捨てやすく、持ち運びやすくなっている。プラスチック製なので丸洗いできる。

［小売価格］各1980円（税込）

［発売日］10月1日（水）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp