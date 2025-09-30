銀座コージーコーナーは、10月1日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、2025年クリスマスケーキの予約受付を開始する。

待ちに待ったクリスマスシーズンに向けて、今年も「FunFunChristmas（ファンファンクリスマス）」をテーマにバラエティ豊かなクリスマスケーキを用意した。個食タイプから、定番人気の苺やチョコクリームのデコレーションケーキ、予約限定・数量限定のプレミアムなケーキまで全20品。

今年の12月24日、25日は平日クリスマスとなるため、プチケーキアソートの「サンタ村のクリスマス」や、“切る手間が要らない”と好評を得ている彩り豊かな「6つのクリスマスアソート」、プチサイズのデコレーションケーキなど、すぐに楽しめる個食タイプのケーキも充実のラインアップになった。また、アレルギーを持つ人でも安心して食べられる「小麦と卵と乳を使わないデコレーション」も予約を受け付ける。

［予約方法］

店頭受付

受付期間：10月1日（水）〜12月中旬（店舗により受付終了日は異なるす。各店舗へ確認）

予約方法：店頭で受付（電話予約は受けしていない）

引き渡し期間：商品によって異なる。店頭、および店頭配布のリーフレット、特設サイトで確認

ネット受付（ネット予約対象店舗限定）

受付期間：11月1日（土）AM10時〜12月中旬（ネット予約受付の上限数に達し次第、予約受付終了）

予約方法：銀座コージーコーナーネット予約サイト内で予約

店舗で受け取りネット予約：11月1日（土）AM10時から受付開始

引き渡し期間：12月23日（火）〜12月25日（木）

※「店頭予約」とは一部、予約対象商品・受付期間・引き渡し日が異なる。詳細はネット予約サイトを確認

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp