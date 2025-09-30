佐々木朗希、WCSロースター入りへ“大一番”での経験に期待　ブルペンの救世主へ「大きな懸念材料を和らげることになる」

佐々木朗希のWCSロースター入りに期待がかかる(C)Getty Images

ドジャースの佐々木朗希が、現地時間9月30日から始まるワイルドカードシリーズ（WCS）にロースター入りする可能性が高まった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば、デーブ・ロバーツ監督は「まだ最終決定はしていない」としながらも、佐々木がレッズとの大一番に向けてロースター入りする可能性を示唆した。指揮官は「彼の投げ方、そしてこれまでに彼が投げてきた大一番での経験、これらは私が信頼できるものだ」と述べたという。

同メディアは、佐々木について「肩のインピンジメント症候群で4か月以上も戦列を離れていたが、この若い投手にとって、3Aでのリハビリ登板の終盤に驚くべきことが起きた」と、佐々木の160キロ台の球速が戻ったことを伝えた。

さらに、「ササキが今月初めにアクティブ・ロースターに復帰して以来、彼はリリーフで2試合に登板し、4つの三振を奪い、四球は0、許したヒットはわずか1本だ。もしササキが、シーズンの中でも極めて重要なこの時期、すなわちレッズとのポストシーズン開幕戦で成功を収め、ブルペンを助けることができれば、それはドジャースが25年ぶりの野球界における連覇を目指す道のりで、直面していた大きな懸念材料を和らげることになるだろう」と、不安定なブルペンの救世主として期待していた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]