NTTドコモは、モトローラ製のAndroidスマートフォン「motorola razr 60d」を10月10日に発売する。価格は、12万6060円。

motorola razr 60dは、モトローラ製の折りたたみ型Androidスマートフォン。3.6インチの大型アウトディスプレイを搭載しており、閉じたままでも多くのアプリを快適に操作できる。

独自のAI機能として新たにメッセージなどを要約する「とりまリスト」、音声の記録や書き起こし、要約などができる「おまとメモ」、見聞きしたものを保存してあとで呼び出せる「お気に入いリマインダー」などを搭載した。

ドコモ版はPANTONE Gibraltar sea（ジブラルタルシーネイビー）とPANTONE Lightest Sky（ライトスカイホワイト）の2色展開。メモリーは8GBでストレージは256GBとなる。このほか、PerplexityのAI「Perplexity Pro」を3カ月間無料で利用できるほか、ドコモの5Gバンド「n79」にも対応する。個装箱が竹とサトウキビでできた環境配慮型となっている。