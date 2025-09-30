師匠にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバーランキング！ 2位「黒死牟」を抑えた1位は？
鬼の元凶である鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）直属の配下で、驚異的な強さを誇る十二鬼月。言動や佇まいに魅力を感じ、師と仰ぎたくなる存在も少なくありません。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「『鬼滅の刃』十二鬼月メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「師匠にしたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、上弦の壱（いち）・黒死牟です。6つの目と痣を持つ異形の姿で、強い者は鬼でも人間でも等しく称賛する十二鬼月のトップ。
元鬼殺隊士のため全集中の呼吸を会得しており、血気術で月の呼吸を使う戦闘スタイルです。霞柱の時透無一郎（ときとうむいちろう）は子孫にあたります。
回答者からは「あの類まれなる強さと非情さはぜひ師匠になってほしいです」（50代女性／千葉県）、「いかにも職人気質で何か職人技が手に入りそう」（30代男性／福島県）、「すごく真面目な鬼なので、師匠にしたらめちゃくちゃ自分も強くなれそう」（30代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、猗窩座です。至高の領域を目指し、武器に頼らない体術で圧倒的な強さを誇る上弦の参（さん）。
弱者を極端に嫌う一方で、強者は人間であろうとも敬意を払います。また、女性は絶対に殺さないというポリシーを持っているのも特徴です。
回答コメントでは「1番人間らしい優しさを残していたイメージで、強さを求め努力しているから」（20代回答しない／神奈川県）、「いちばん話が通じそうだから」（30代女性／北海道）、「かっこいいから。また、おしゃべり好きで、話しかけてくれるところが良い」（20代男性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
