草刈民代、数メートル先に落雷「ビリっと来た」 車に乗っていて難を逃れる
元バレリーナで俳優の草刈民代（60）が9月30日、都内で行われた農業機械メーカーのオーレックホールディングスの新CM発表会に参加。草刈が草刈り機のCMに出演することが明らかになった。
【写真】かっこいい！草刈り機を乗りこなす草刈民代
新CMは全3部作で構成され、フランス・シャンパーニュやボルドーのぶどう畑を舞台に、草刈機に乗った草刈が鼻歌を口ずさみながら軽やかに草刈りを行う。現地の農夫とともにリズムに乗って草刈りを披露。国境を越えて「農業を楽しむ心」が響き合う明るくユーモラスなストーリーとなっている。
草刈り機に乗って草刈は登場。CMのオファーを受ける直前に「“草刈り”というのが農業の肝である」という話をばかりだったそう。オファーについて「私の名前が『草刈』なので来たお話なのでしょうけど、これはやりたいという気持ちになった」と振り返っていた。
また、しびれる撮影秘話も。晴天に恵まれたように思えたCMだが「意外と雨が降ったり、止んだりの繰り返しみたいなところがあって、撮影をちょっと中断しなければいけないとか。ボルドーで撮影してた時に、すぐ近くに雷が落ちちゃったんです。私はちょうど車の中にいて、後ろを向いていて、メイクさんたちと話をしてたんですけど、数メートル先にボーンって落ちて！みんな、ビリっと来た。私も自分の体が弾んだ気がしたんです。ぱっと振り返ったら、ちょっと煙が立ってるみたいな。近くに雷が落ちたという経験もしましたし、いろんな経験をした撮影でした」と明かしていた。
