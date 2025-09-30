ソフトバンクは、モトローラ製のAndroidスマートフォン「motorola razr 60d」を10月10日に発売する。価格は、11万9520円。

motorola razr 60sは、モトローラ製の折りたたみ型Androidスマートフォン。3.6インチの大型アウトディスプレイを搭載しており、閉じたままでも多くのアプリを快適に操作できる。

独自のAI機能として新たにメッセージなどを要約する「とりまリスト」、音声の記録や書き起こし、要約などができる「おまとメモ」、見聞きしたものを保存してあとで呼び出せる「お気に入いリマインダー」などを搭載した。

ソフトバンク版は「PANTONE Gibraltar sea（ジブラルタルシーネイビー）」「PANTONE Lightest Sky（ライトスカイホワイト）」「PANTONE Parfait Pink（パルフェピンク）」の3色展開。メモリーは8GBでストレージは256GBとなる。このほか、PerplexityのAI「Perplexity Pro」を6カ月間無料で利用できる。