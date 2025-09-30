俳優の芳根京子さんが、自身のインスタグラムを更新。夏の思い出として、埼玉・所沢市で8月31日まで開催されていた「パンダコパンダ展」に訪れた様子を公開しました。

【写真を見る】【 芳根京子 】 「とにかく大興奮でした！！」念願のパンダコパンダ展で笑顔あふれる写真を公開





芳根さんは、「遅ればせながら！2025年夏の三大楽しみの一つでした！」と、喜びを表現し、「とにかく大興奮でした！！」とコメントし、展示会場内の様々なフォトスポットで撮影した写真を投稿。









カジュアルなボーダーTシャツにベージュのキャップという爽やかなコーディネートで、会場内の色鮮やかなセットの前でポーズを決めています。









会場では、可愛らしいパンダのアートが描かれたラテも楽しんだ様子で、笑顔で飲み物を手に持つ写真も投稿されています。列車の座席でくつろぐパンダをモチーフにしたフォトスポットや、パンダと一緒にボートに乗っているような撮影スポットなど、様々な展示を楽しんだ様子がうかがえます。









また、サーカスをテーマにした背景の前では両手を高く上げてバランスを取るポーズを披露。トラやパンダのイラストが描かれた背景とともに、展示の世界観に没入している様子が伝わってきます。









「パンタコパンダ展」と書かれたパンダの絵が描かれたバッグを手にした屋外での写真も投稿しており、展示会のグッズも入手した様子です。









大きなパンダのぬいぐるみとの記念写真や、展示の「おわり」を示す壁の前での写真も公開。芳根京子さんはハッシュタグ「#パンダコパンダ展」をつけ、「ありがとうございます！！！」と感謝の言葉で投稿を締めくくっています。









この投稿に、「夏の3大楽しみ パンダコパンダ 長岡の花火 あとなんだろ」「きょーちゃんの笑顔が一番可愛い」「夏休みほんと満喫出来ていたようでこちらまで嬉しいです」「全部可愛い 楽しんでる芳根ちゃんみれて満足」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】