トップバリュベストプライス「冷凍大盛パスタ」6種を新発売
イオンは9月30日、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約3,520店舗にて、トップバリュベストプライス「冷凍大盛りパスタ」6種を新発売した。価格は税込192.24円。
イオンの分析によると、家事負担を軽減したいという簡便ニーズの高まりを受け、冷凍食品の国内消費市場も増加。その中でも冷凍パスタは多くの消費者から支持されているという。
新商品「トップバリュベストプライス 大盛りパスタ」は、1袋の総重量が340g以上の大盛サイズに仕上げつつ、購入しやすい価格帯を実現するため、麺をイタリアから直接輸入することでコストを抑えた。
◆大盛りナポリタン
炒め玉ねぎを使うことで味わいに深みを出し、ポークウインナーをトッピング。360g。
大盛りナポリタン
◆大盛りなす入りミート
コク深いデミグラスソースに、肉のうまみと玉ねぎの甘み、トマトのコクを加えたミートソースパスタ。360g
大盛りなす入りミート
◆大盛りカルボナーラ
濃厚チーズ仕立てでクリーミーなソースが特徴のカルボナーラ。360g。
大盛りカルボナーラ
◆大盛りバター醤油
醤油とバターで味付けしたパスタ。バターのコクと、ベーコンのうまみ。345g
大盛りバター醤油
◆大盛りかにトマトクリーム
カニの風味を加えたトマトソースをクリーミーに仕上げたパスタ。340g。
大盛りかにトマトクリーム
◆大盛り和風たらこ
たらこの粒感とだしの風味、隠し味の昆布茶のうまみがひろがる和風パスタ。340g。
大盛り和風たらこ