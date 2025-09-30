トップバリュベストプライス「冷凍大盛パスタ」6種を新発売

イオンは9月30日、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約3,520店舗にて、トップバリュベストプライス「冷凍大盛りパスタ」6種を新発売した。価格は税込192.24円。

イオンの分析によると、家事負担を軽減したいという簡便ニーズの高まりを受け、冷凍食品の国内消費市場も増加。その中でも冷凍パスタは多くの消費者から支持されているという。

新商品「トップバリュベストプライス 大盛りパスタ」は、1袋の総重量が340g以上の大盛サイズに仕上げつつ、購入しやすい価格帯を実現するため、麺をイタリアから直接輸入することでコストを抑えた。

〈商品ラインアップ〉

◆大盛りナポリタン

炒め玉ねぎを使うことで味わいに深みを出し、ポークウインナーをトッピング。360g。

大盛りナポリタン

◆大盛りなす入りミート

コク深いデミグラスソースに、肉のうまみと玉ねぎの甘み、トマトのコクを加えたミートソースパスタ。360g

大盛りなす入りミート

◆大盛りカルボナーラ

濃厚チーズ仕立てでクリーミーなソースが特徴のカルボナーラ。360g。

大盛りカルボナーラ

◆大盛りバター醤油

醤油とバターで味付けしたパスタ。バターのコクと、ベーコンのうまみ。345g

大盛りバター醤油

◆大盛りかにトマトクリーム

カニの風味を加えたトマトソースをクリーミーに仕上げたパスタ。340g。

大盛りかにトマトクリーム

◆大盛り和風たらこ

たらこの粒感とだしの風味、隠し味の昆布茶のうまみがひろがる和風パスタ。340g。

大盛り和風たらこ