¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö²¾ÌÌ½÷»Ò¡×¤ÎÃö¼í¤È¤â¤«¤¬£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡×¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£

¡¡¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Î»öÌ³½ê¤¬¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ë¾®Àô»á¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¡Ö¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥È¡×¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ëÌäÂê¤¬£²£µÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊóÆ»¤ÇÉ½ÌÌ²½¡£¾®Àô»á¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¶Ø»ß»ö¹à¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ú¤¹¤®¤ë¡Ä¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãö¼í¤Ïº£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é°úÂà¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃ×Ì¿½ý¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬¤ä¤Ã¤¿¤éÂç¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬À¯¼£²È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£