TXT・テヒョン、インスタグラム個人アカウント開設！初投稿が早くも話題に

TOMORROW X TOGETHERのテヒョンが、インスタグラムの個人アカウントを開設した。

テヒョンは9月29日、自身のインスタグラムアカウントを開設し、「Hi」というコメントと共に写真を投稿した。さらに、ファンプラットフォーム「Weverse」のコメントを通じて「たくさんの関心と愛をお願いします」とファンに呼びかけた。

公開された写真には、ライブ会場と思われる場所で音響機器の前に座るテヒョンの姿が収められている。

（写真＝テヒョンInstagram）

なお、テヒョンが所属するTOMORROW X TOGETHERは最近、ユニセフ本部および韓国委員会と公式パートナーシップを締結した。30日（現地時間）には、アメリカ・ニューヨークのユニセフ本部でキャサリン・ラッセル総裁と面会し、協約式に参加する予定だ。

◇テヒョン プロフィール

2002年2月5日生まれ。本名カン・テヒョン。2019年1月、3年の練習生生活を経てTOMORROW X TOGETHERのメンバーとしてデビューした。大きな目が特徴的な端正なビジュアルの持ち主で、メンバーたちが描くテヒョンの似顔絵もかなり目が大きい。グループではボーカルポジションというイメージが強いが、ダンスの実力も高い。SHINee・テミンのダンスに感銘を受け、芸能界を目指し始めた。