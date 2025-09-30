¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô61¡Û¿·´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÂô¿ÆÊ¬¡×¡ª£³Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÀ¾Éð¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤â»ä¤Ï½Ð¾ì¸º¡Ä
¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¶£±¡Ë¡Û¥×¥íÆþ¤ê£´Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£¹£²Ç¯¡¢»ä¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï½ªÈ×Àï¤Î¼ºÂ®¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤È£°¡¥£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ç£µ°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£²Ç¯·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÅÚ¶¶Àµ¹¬´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤ÇÂàÇ¤¡£µåÃÄ¾ïÌ³¤À¤Ã¤¿ÂçÂô·¼Æó¤µ¤ó¤¬£¹Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤µ¤ó¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤é°õ¾Ý¿¼¤¤¿ÍÊª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Î¡ÖÂçÂô¿ÆÊ¬¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥×¥íÌîµå£Ï£Â¥¯¥é¥ÖÍý»öÄ¹¡¢Ì¾ÍÀÍý»öÄ¹¤òÎòÇ¤¡£¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥â¥ë¥ÄµåÃÄ¡Ê¸½¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥ë¥ÄµåÃÄ¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¡×¤Î´ÆÆÄ¡¦Áí´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×Æâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö½µ´©¸æ°Õ¸«ÈÖ¡×¤Ç¤Î¡Ö³å¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤·¤ç¤¦¡££²£°£±£°Ç¯£±£°·î£·Æü¤Ë£·£¸ºÐ¤ÇÀÂµî¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£µåÃÄ¾ïÌ³¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡Ö¤è¤·¡¢¤´½Ëµ·¤À¡×¤Ã¤Æ¥Ý¥ó¤È£±£°£°Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÇ¯Êð¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¿Í¾ðÌ£¤Î¸ü¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡£¹£³Ç¯¤ÏÂç¼Ò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÂôµåÃÄ¾ïÌ³¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë°ÛÆ°¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é½Ä¤¸¤Þ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀ¾ºê¹¬¹¡¢¼ÆÅÄÊÝ¸÷¤µ¤ó¡¢ÉðÅÄ°ì¹À¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿Çò°æ¹¯¾¡¤¬¥í¡¼¥Æ¤ò·ÁÀ®¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ë¼ò°æ¸÷¼¡Ïº¡¢¼ÇÁð±§Ãè¤¬¤¤¤Æ¼é¸î¿À¤Ï¥É¥é£±¤Î»³¸¶ÏÂÉÒ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¿Í¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»³¸¶¤ÏÉÔ¿¶¤È¸Î¾ã¤¬½Å¤Ê¤êÀïÀþÎ¥Ã¦¡£³«ËëÁ°¤Ë¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿Á°Ç¯£±£´¾¡¤Î¶âÀÐ¾¼¿Í¤µ¤ó¤¬¼é¸î¿À¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¿Ø¤Ç¤Ï£´ÈÖ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¡¼¤¬Ãæ¼´¤ò¸Ç¤á¤Þ¤·¤¿¡£±¦¥Ò¥¸ÄË¤ÇÁ°Ç¯¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿ÅÄÃæ¹¬Íº¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×¤«¤é³°Ìî¤Ë½¢¤¡¢¹À¥Å¯Ï¯¤µ¤ó¤¬Í··â¤ËÆþ¤ê¡¢Çò°æ°ì¹¬¤µ¤ó¤È£±¡¢£²ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÅç¹¯ÆÁ¤µ¤ó¤âÂåÂÇ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡££³Ï¢ÇÆÃæ¤À¤Ã¤¿À¾Éð¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Âç¤¤¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»ä¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥·¥å¡¼¤¬°ìÎÝ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç°ìÎÝ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤´°¤ÎÂçË¤¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÊä¶¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ìÎÝ¡¢±¦Íã¡£ÅöÁ³¡¢¤è¤êÂÇ¤ÄÁª¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ÉµÒ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·½õ¤Ã¿Í¤ä¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Ï»ä¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¡¦À¾Éð¤òÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤â¤½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥·¥å¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Û¤É»ä¤¬½Ð¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£