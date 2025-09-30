“過激なパフォーマンス”でも話題のKISS OF LIFE、日本デビュー日が正式決定「多くの応援をお願い」

ガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）の日本デビュー日が確定した。

【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”

9月30日、所属事務所S2エンターテインメントが「KISS OF LIFEが11月5日、『TOKYO MISSION START』で日本に正式デビューする。グループ特有の魅力で日本ファンを魅了する予定だ。多くの応援をお願いしたい」と伝えた。

KISS OF LIFEは最近、日本公式SNSチャンネルを通じて「Mission Start」映像を公開。東京に向かう4人の堂々とした歩みや、一堂に会して自由奔放さを存分に発揮する“ホットガール”の魅力を余すところなく披露した。

また、ロゴモーション映像を通じて、日本での新曲タイトルも発表。日本デビュー曲は『Lucky』で、韓国に続いて日本活動に挑戦する彼女たちがどのような音楽で現地ファンを魅了するのか期待が高まっている。

（画像＝S2エンターテインメント）「Mission Start」映像

今年6月に発表した『Lips Hips Kiss』のパフォーマンスが一部で扇情的だとして問題視されたこともあったKISS OF LIFEだが、11月5日に日本デビューアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、12月にはデビュー記念ツアー公演で現地ファンと直接会う予定だ。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。