歌手松山千春（69）が28日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。全国で相次ぐ市長の不祥事、疑惑に私見を述べた。

「（沖縄県）南城市の市長のセクハラ問題があったり、また静岡の伊東の市長の、群馬の前橋市長。これいろいろ問題抱えているんですけどね、はっきり答えてくれないのが一番もやもやしてね」と切り出した。

「例えば俺なんかも（当該市長が）テレビに映ってたらね『この野郎！ 何考えてんだよ、お前。みんなから選ばれた市長なんだろ？ みんなに対して正々堂々とね、こんなことやりましたってしっかり言ってくれ。謝るならちゃんと謝ってくれ』って言いたくなってくるんだけどな」と語った。

沖縄県南城市の市議会は今月26日、古謝景春（こじゃ・けいしゅん）市長のセクハラ行動をめぐって、不信任決議案を賛成多数で可決した。

静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）は東洋大を除籍となっていたが、市広報誌で卒業したとプロフィルで紹介。市議会の調査特別委員会は、卒業したと勘違いしていたとの主張を「成立し得ない」と断定。市議会は不信任決議を可決した。これに対し、田久保氏は市議会を解散。市議選は10月12日告示、同19日投開票の日程で行われる。

前橋市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会し、同市の小川晶市長（42）が謝罪。同氏の疑惑はニュースサイト「NEWSポストセブン」で報じられ、24日に急きょ会見の場を設けた。ホテルに行ったことは認めたが、「公私にわたる相談」をしていたとして、男女関係は否定。26日には市議全員が参加する会合に出席し、「引き続き市民のため力を尽くしたい」と訴え、続投に意欲を示した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。