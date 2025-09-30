¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¿·±ÇÁü¤¿¤Ã¤×¤êÍ½¹ðÊÔ¤¬ÅÐ¾ì ¨¡ ¿·¶Ê¤â²ò¶Ø¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ø
¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤è¤ê¡¢¿·±ÇÁü¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤¿¿·USÍ½¹ðÊÔ¡Ê»úËëÉÕ¤¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÀÆü¤¬Àõ¤¯¡¢Â©¤¬¹ç¤ï¤º¼ºÇÔ¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¡£Áá¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¥Ë¥Ã¥¯¡£2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËºÇ¹â¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥´½ðÄ¹¤«¤éÇ¤¤µ¤ì¤¿Ç¤Ì³¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥ì¥¹¤È¥¿¥¥·ー¥É¤Ë¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤Æ¥Ñー¥Æ¥£ー¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¡£³Ú¤·¤²¤Ê¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢Ó®ÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥ºー¥È¥Ô¥¢¤Ë¥Ø¥Ó¤Î¥²¥¤¥êー¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¤ÏÂçº®Íð¡£¡Ö¥Ø¥Ó¤Ï°¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥²¥¤¥êー¡£Èà¤òÄÉ¤¤¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¥ºー¥È¥Ô¥¢¤ÎÈëÌ©¤Î¾ì½ê¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Æó¿Í¤Î¼ê½õ¤±¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ç¤ë¥Óー¥Ðー¤Î¥Ë¥Ö¥ë¥º¤ä²¿¤ä¤é°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤¹¥È¥«¥²¤Î¥Ø¥¤¥¹ー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤ÇÏ¤Î»ÔÄ¹¡¦¥¦¥£¥ó¥É¥À¥ó¥µー¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì¡£
USÈÇÍ½¹ð¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥ー¥é¤¬²Î¤¦¿·¤¿¤Ê·àÃæ²Î¡ÖZoo¡×¡£ºî¶Ê¡¦²Î»ì¤Ï¥¨¥É¡¦¥·ー¥é¥ó¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥é¥Ã¥È¥¥ó¡¢¥·¥ã¥ー¥é¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ºî¤Î·àÃæ²Î¡Ö¥È¥é¥¤¡¦¥¨¥ô¥ê¥·¥ó¥°¡×¤ÏÂè59²ó¥°¥é¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨±Ç²è¡¿¥Æ¥ì¥Ó³Ú¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢Á°ºî¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤Ç¤Ï¶¦Æ±´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Áー¥Õ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¡ÊCCO¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥ì¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤È¡¢¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤È¡Ö¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡×¤Ç2ÅÙ¤Î¥ª¥¹¥«ー¤Ëµ±¤¯¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ï¥ïー¥É¡£(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
¡Ø¥ºー¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î5Æü·à¾ì¸ø³«¡£