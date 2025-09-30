FRUITS ZIPPER月足天音、1番会いたい男性俳優告白「天使」「ギャップにやられるってこういうこと」
【モデルプレス＝2025/09/30】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音と松本かれんが9月29日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に生出演。月足が、1番会いたい芸能人を明かした。
【写真】月足天音が1番会いたい男性俳優
7月28日に一定期間の休養が発表され、9月13日から活動を再開した月足。7月にスタートした同番組への出演はこの日が初めてだったことから、番組の冒頭で自己紹介を行った。
好きなものについて「爬虫類…よく好きなのはワニ」と話し、「ワニと言えば遠藤憲一さんがめっちゃ好き」とドラマ「民王」（テレビ朝日系／2015年・2024年）シリーズで“ワニ顔”の役を演じていた俳優の遠藤憲一が好きと告白。ゲストが番組に出演する際に回答する事前アンケートでは、“今1番会いたい人”の欄に「よく言うのはアイドルさんとかもあるんだけど、『遠藤憲一さん』って書く」と語った。
松本が「移動中とかにもエンケンさん（遠藤の愛称）の画像を見て、『可愛い〜』って癒されてたりとかしてる」と普段からよく見る光景を口にすると、月足は遠藤のSNSに投稿されるピンボケ写真が「愛おしかった」と説明。「元々強い役とかが多かった方だった」とした上で、SNSの投稿や「民王」シリーズを見るうちに「『ギャップにやられるってこういうことだな』って」と好印象を抱いたようで、遠藤のことを「天使さん」と呼んでいると明かした。これまで遠藤について熱弁していた月足だったが、最後には「ちょっと恥ずかしくなってきた。本人に届きませんように…」と照れているようだった。
一方で、猫が好きだという松本は愛猫の名前が「松本小野小町」であると紹介。以前飼っていた猫は「クレオパトラ」を略した「クレパ」だったそうで、「小町も世界三大美女っていうことで、松本小野小町に決定した。ほんまに美女だからね」と名前の由来を説明した。猫をもう1匹飼うことになったら、「楊貴妃様から『貴妃たん』とかって付けようかなって考えてる」と楽しそうな様子だった。（modelpress編集部）
