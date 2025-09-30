朝ドラ「あんぱん」スピンオフ、健ちゃん（高橋文哉）の“らしさ全開”プロポーズが話題「射抜かれた」「メイコの反応可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の今田美桜が主演を務めた連続テレビ小説「あんぱん」の特別編（NHK総合・9月29日よる11時〜4夜連続で放送）第1回が、9月29日に放送された。スピンオフドラマ「健ちゃんのプロポーズ」で描かれた、柳井嵩（北村匠海）の親友・辛島健太郎（高橋文哉）のプロポーズに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】高橋文哉、“プロポーズ回”でのタキシード姿
9月26日に最終回を迎えた本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢をモデルに、2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の嵩を北村が演じていた。
特別編では、スピンオフドラマと出演者の座談会を放送。ドラマパートでは、健太郎のプロポーズ秘話（第1回）、のぶの末妹・メイコ（原菜乃華）のミュージカル出演の舞台裏（第2回）、スランプに陥ったいせたくや（大森元貴／Mrs. GREEN APPLE）の悩み（第3回）、嵩とのぶのもとで働く中尾星子（古川琴音）の決意（第4回）をそれぞれ描く。
健太郎とメイコが思いを伝え合ってからしばらくして、メイコの26歳の誕生日がやってくる。健太郎は誕生日会の前に彼女にプロポーズをしようと、カフェの店長（西村雄正）と入念な打ち合わせを重ね、メイコの到着を待っていた。
しかし、のぶと嵩、のぶの長妹・蘭子（河合優実）がメイコよりも先に店に現れ、健太郎は想定外の事態に大慌て。ようやくメイコが到着し誕生日会が始まったが、健太郎は計画が台無しになったことで「今日は無理やん。言える空気やなかよ…」とプロポーズをする勇気をなくしてしまう。
見かねた蘭子に「あんた男やろう。自分の思いを真っ直ぐ伝えればそれでえいがや」と背中を押された健太郎。緊張した面持ちでメイコに指輪を差し出し「メイコちゃんとお付き合いさせてもらってから、2人で過ごした時間はいっちゃん幸せで、いつもん見慣れた景色に花が咲いたとです。メイコちゃんと歩く道はどげな道も楽しかとです。メイコちゃんのことちかっぱ好きやけん…。これからもずっと一緒ん歩いていってくれん？」とプロポーズ。メイコが嬉しそうに「はい。よろしゅうお願いします」と答えると、健太郎は安堵した笑顔を見せメイコの手に指輪をはめた。
健太郎とメイコは、第93話（8月6日放送）で思いを伝え合い、同話のラストで結婚したことが明かされた。本編では結婚に至るまでの様子が描かれておらず、今回のプロポーズシーンに、SNS上では「プロポーズが見れるなんて…！」「最高の特別編をありがとう」「健ちゃんが終始可愛すぎる」「メイコの反応可愛すぎる」「射抜かれた」「破壊力すごい」「蘭子が陰で大活躍（笑）」「健ちゃん＆蘭子めちゃくちゃいいコンビ」「健ちゃんらしさ全開で素敵だった」「言われたい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
