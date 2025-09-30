トリンドル玲奈、タイトミニスカで堂々美脚披露「魅力的」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/09/30】モデルで女優のトリンドル玲奈が29日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】トリンドル玲奈、ギリギリ見えそうなタイトミニ姿
トリンドルは「Hanes for BIOTOP AW2025」とブランドの2025年秋冬コレクションを着用したショットを公開。白やブラウンのトップスに黒のタイトミニスカート、ソックスやヒールを合わせた洗練されたスタイルで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「魅力的」「ミステリアスな可愛さ」「美脚」「スタイル抜群」「おしゃれ」「素敵なコーデ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】トリンドル玲奈、ギリギリ見えそうなタイトミニ姿
◆トリンドル玲奈、タイトミニで美脚披露
トリンドルは「Hanes for BIOTOP AW2025」とブランドの2025年秋冬コレクションを着用したショットを公開。白やブラウンのトップスに黒のタイトミニスカート、ソックスやヒールを合わせた洗練されたスタイルで、美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「魅力的」「ミステリアスな可愛さ」「美脚」「スタイル抜群」「おしゃれ」「素敵なコーデ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】