こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

まずはいつも通りクイズから。

久々に「文化庁 国語に関する世論調査」からの出題です。令和5年度の同調査では、「悲喜こもごも」という言葉の意味についての調査が行われています。では、同調査内で「悲喜こもごも」の「辞書等での本来の意味」として紹介されている意味は、次のうちどちらでしょうか？

1.悲しみと喜びを次々に味わうこと

2.悲しむ人と喜ぶ人が様々にいること

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

「さ入れ」説明できますか？

さて、今日は「さ入れ」表現の話です。

「ら抜き」「さ入れ」はダメ、と国語の授業で習った方も多いでしょう。日常生活でも特に「ら抜き言葉はNG」と言われ、校閲者としても文章中の「見れない」「食べれない」といった表現は基本的に「見られない」「食べられない」とする向きで校閲疑問を入れます（もちろん、小説内の会話文などでは例外もあります）。小論文や大学のレポート、企業のプレゼンテーションなどでも「ら抜き」があると、それだけで減点やマイナス評価の対象になりますよね。

「責了」でようやく作業終了

しかし、「さ入れ」の問題というのは「ら抜き」よりも文法上、やや分かりにくいのと、読みやすさの観点で日常的に使われているケースも少なからず存在するため、実は非常にややこしい話なのです。

今日はこの問題を、校閲者としての視点もまじえながら改めて考えていきます。

ここでミニクイズ。下の4つの文章の中で、文法上正しいとされるものは2つですが、どれだかお分かりになるでしょうか？

1.今日はもう流れ星は見られなそうだ。

2.今日はもう流れ星は見られなさそうだ。

3.彼が選挙で落選することはなそうだ。

4.彼が選挙で落選することはなさそうだ。

混乱しやすい要素が満載

……お分かりになりましたか。

文法上正しいとされるのは、1番と4番です。1番は「なそうだ」、4番は「なさそうだ」なのに正しい、でも2番と3番の「なさそうだ」「なそうだ」は誤りとされる、というわけです。

「三省堂国語辞典 第8版」の「そうだ」の項に説明があります。

形容詞「ない」「よい」に続くときは語幹に「さ」をつける。「変化はなさそうだ」。ただし、助動詞「ない」や、ズヌ活用、セズセヌ活用の形容詞に続くときにはその必要はない。「だれも知らなそう」「くだらなそう」

ここにある“ズヌ活用”“セズセヌ活用”というのは、終止形と連体形がそれぞれ「ず（せず）」・「ぬ（せぬ）」にも変化できる形容詞のことで、「三省堂」では「たまらない」「快しとしない」が例として挙げられています。基本的には終止形の語尾が「ない」となっている形容詞、と考えればよいのですが、「少ない」などの例外もあるので、辞書ではこのような（大きな声では言えませんがややこしい）書き方になっているのです。

混乱しやすいポイントは、形容詞としての「ない」（無い）のあとは「さ」が必要で、「見られない」など、助動詞の「ない」がつくもののあとは語尾が同じ「ない」でも「さ」は不要、というところなのです。「少なさそう」と「少なそう」では「少なそう」が正統ですが「無さそう」と「無そう」では「無さそう」が正統……。

これは「人望がなさすぎる」「あなたは常識を知らなすぎる」といった、「すぎる」が後に付く場合でも同様です。

「見えなすぎる」「見えなさすぎる」

しかし、ここまでで「誤りとされる」と紹介した表現を、本当に「間違い」と断定して良いものなのでしょうか。

「あなたは常識を知らなさすぎる」という、「さ」を入れた言い方も日常的にはよく耳にしますよね。さらに、文章上でも「さ」があったほうが否定の意味合いがはっきりわかりやすい、という気がしなくもないのです。次の3つの文を見てください。

5.このメガネは見えすぎる。

6.このメガネは見えなすぎる。

7.このメガネは見えなさすぎる。

この5番と6番は、「な」というたった１文字があるかないかだけで、意味がまったく逆になります。たった1文字です。その点、7番は（文法上はもともと正統ではないのですが）「なさ」の2文字で否定を表しているため、特に会話で使う際は意味が取りやすいようにも思えます。しかも、世間では6番より7番の「さ入れ」が自然と感じる方が圧倒的に多いのです。

毎日新聞校閲センターさんの調査では、7番のような「さ入れ」の表現を使う人が63.8％、6番のような（文法上は正しい）表現を選んだ人は26.1％という結果でした（『「取れなそう」か「取れなさそう」か…「さ」を入れる？』 「毎日ことばplus」ホームページより）。

なぜ「見えなさすぎる」が多用されるのでしょうか。お茶の水女子大学准教授の橋本陽介さんは、次のように分析しています。

〈「なそうだ」「よそうだ」だと短すぎるという判断が働くのでしょうか。あるいは、「ない」「よい」は元々「なし nasi」「よし yosi」からの発展形なので、その元々あったsが残っているのでしょう〉（新潮選書『日本語の謎を解く』より）

もっとややこしい「さ入れ」の例も

さらに、最上級のややこしいポイントがあります。動詞の「ない」（さ入れ必要）なのか助動詞の「ない」（さ入れ不要）なのか判別がつきにくい、と言うよりどちらとも解釈できる例もある、ということです。

教科書などを出版する「教育出版」のホームページにとても分かりやすい例が載っていました（『「言葉のてびき」Q32 「少なそうだ」か「少なさそうだ」か』）。以下は、それをアレンジした例文です。

8.そのゲームはくだらなそうだ。

9.そのゲームはくだらなさそうだ。

10.彼はとても情けなそうな顔をした。

11.彼はとても情けなさそうな顔をした。

まず、8番と9番は、辞書上では8番が正しいのですが（「くだらない」というズヌ活用の形容詞なので「さ」は不要）、一般にはむしろ、「くだらなさそうだ」のほうがよく使われているのではないでしょうか。

これを文法的に解釈すると、「くだらない」という一つの形容詞ではなく、「くだら」と「ない」がまるで別々のものとして捉えられているかのようです。似た例として「つまらなそうだ」「つまらなさそうだ」などもあり、校閲の現場でもたまに混乱してしまいます（もしかして私だけでしょうか）。

次に、10番と11番は、さらに込み入った例です。「情けない」という一つの形容詞として見れば10番となりますし、「情けが無い」の「が」を省略したものと考えれば11番も正しいと言えます。日常ではあまり使われませんが、「情けない」には「思いやりがない、無情である」という意味もある、と諸辞書に載っています。文法上は10番がやや優勢という気もしますが、こちらも実際には11番の「情けなさそうな」のほうをよく見かけます。

校閲としての対応は

このように、「さ入れ」の問題は、実は「ら抜き」よりはるかに複雑なのです。校閲としても現状、媒体やジャンルに合わせてケースバイケースで対応するしかないでしょう。

さらに、「明日は休まさせていただく」の「さ」は不要、という別の「さ入れ」の話もあります。字数の都合上、簡単にまとめますと、使役の助動詞「せる（させる）」は五段活用の動詞の後に付くとき、「さ」は不要なのですが、他の下一段活用や上一段活用などの動詞と混同して「休まさせていただく」になってしまいがち……、というものです。

「さ」とキーボードで打ちすぎて左手の薬指と小指が痛くなってきましたので、今回はここまでとします。それにしても、とにかくややこしい……。しかし、校閲者として「常識を知らなすぎる」と言われては困りますので、日々精進せねばなりません。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

デイリー新潮編集部