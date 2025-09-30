人気番組に出演

「令和の極悪女王」と呼ばれる悪役女子プロレスラーの上谷沙弥が、いまバラエティ番組の世界で強い存在感を放っている。「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）や「ラヴィット！」（TBS系）といった人気番組に出演し、プロレスファン以外の幅広い層からも注目を集めている。リング上では冷酷で傲慢な悪役を演じて観客を挑発する一方、番組では素朴で親しみやすい一面を見せ、強烈なギャップによって視聴者の心をつかんでいる。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真】「感動した」「根性が違う」と大反響…「鬼レンチャン」で激走後の上谷沙弥

9月26日放送の「ラヴィット！」では、彼女のキャリアにおいて特筆すべき瞬間が訪れた。地上波テレビでは23年ぶり、TBSに至っては実に51年ぶりとなる女子プロレスの生中継が実現し、上谷が番組内で特設リングに立ったのだ。試合では同じスターダム所属の羽南と対戦し、圧倒的な存在感で勝利を収めた。

上谷沙弥

試合後のコメントでは、ヒールキャラとしての強気な態度を見せながらも「夢をかなえる瞬間を見届けてもらって本当に幸せです」と涙ながらに語り、悪役のイメージとは正反対の純粋な感情をあらわにした。こうした振れ幅の大きさがプロレスを知らない層にとっても鮮烈な印象を残した。上谷はこの日をもって金曜シーズンレギュラーを卒業することになり、MCの川島明から「3か月間、上谷沙弥さんお疲れさまでした」とねぎらいの言葉をかけられていた。彼女がバラエティの世界でここまで重宝されているのはなぜなのか。

上谷が注目されるきっかけとなったのは、2月23日に放送された「千鳥の鬼レンチャン」だ。上谷は「女子300m走サバイバル」に出場していた。5分間の休憩だけを挟んで300m走を連続して行い、最下位だけが脱落していく過酷な競技である。ここで上谷は持ち前の根性を発揮して、決勝に残る健闘を見せた。

レース前の取材では、女子プロレスを見てもらえるきっかけを作るために番組に出ることにした、という熱い思いを涙ながらに語っていた。レース終了後は、優勝できなかった悔しさのあまり号泣していた。悪役レスラーとは思えないピュアな一面をさらけ出したことで、大反響を巻き起こした。彼女のSNSアカウントのフォロワーも急増した。

唯一無二のキャラ

9月21日放送回では、上谷が再び「女子300m走サバイバル」に挑んだ。ここでも上谷は善戦したが、惜しくも途中で敗退してしまった。レース後は再び涙を流し、仲間のレスラーに励まされていた。悪役レスラー同士の友情を感じさせるこのワンシーンも話題になっていた。

「千鳥の鬼レンチャン」に出演したことで、悪役レスラーなのに涙もろくてかわいげのある女性、という唯一無二のキャラクターを確立。その後はどんどんテレビの仕事が増えていった。「ラヴィット！」では、悪役レスラーでありながら、情けない姿をさらしたり、泣き出したり、かわいいところを見せたりした。そのすべてにギャップがあって魅力的に感じられた。

彼女はもともとアイドルを目指していたのだが、100回以上もオーディションに落ち続けて、挫折を味わっていた。その中で唯一受かったのが、プロレス団体が主催するアイドルグループのオーディションだった。そこでアイドルとして活動を始めるも、わずか7か月でグループは解散。そこから彼女はプロレスラーに転身することになった。

最初は望んでいない仕事だったが、真剣に取り組むうちにプロレスラーとしての自覚が芽生えてきた。そして、プロレスを世の中に広めたい、もっと多くの人に見てもらいたい、という使命感を持つようになった。バラエティ番組に出ているのも、プロレスを広めたいという純粋な思いがあるからだ。

彼女の言葉や行動には嘘がない。全力でプロレスに向き合い、まっすぐに生きて、感情をすぐにさらけ出す。その純粋さが多くの人にはまぶしく映っていて、魅力的に感じられている。

Netflixのドラマ「極悪女王」で描かれた1980年代には、女子プロレスの熱狂的なブームがあった。しかし、その後、女子プロレスは一部のファンの支持にとどまっていて、国民的な人気は得られていない。そんな中で、上谷の純粋な情熱と強烈な個性は、女子プロレスの未来を変える大きな原動力になりつつある。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部