不倫が「いいこと」でないのは誰もが知っている。だが、その中でも「こういうことはあり得る」「やむを得なかった」と思われるものと、「これは許されがたい」と認識されるものがあるように思う。

もちろん、許されがたい不倫であっても、当事者にはそのときどうしようもない事情があったかもしれない。結婚外の恋愛が遊びに近いものなのか、命の火を燃やすほどに深刻なものなのかは誰にもわからない。ただ、起こってしまった事実は変えられない。

3人の子供を授かり、ほぼワンオペで育児に従事。だが、悲劇”は40歳の時に起こった

「僕は許されがたい不倫をしたんだと思います」

曽川哲朗さん（63歳・仮名＝以下同）は小さな声でそう言った。「思います」というところに断言できない複雑な思いが感じられる。

哲朗さんとは1年近く、断続的にメールのやりとりをし、数回会ってきた。ちょっとした恋心が徐々に燃え上がり、ついにはにっちもさっちもいかないところまで進んだ。ほころびは多岐にわたり、もう繕えそうにはないところまで来ている。

哲朗さんの半生

とある県の県庁所在地に生まれ育った彼は、東京の大学に進学して大手企業に就職した。だがどうしても職場の人間関係になじめず、休職や復職を繰り返したものの、ついに帰省して地元企業に転職した。26歳のときだった。

「地元に帰ってきてホッとしました。僕にはせわしい東京の暮らしは向いていない。こっちで会社員をしながら、親や親戚がやっている農業を手伝って……。やっと自分らしい生活ができるようになりました。当時は負け犬になった気持ちも強かったけど、どうしても向いていないものはしかたないと、数年後にはあきらめがつきました」

小中学校をともにした仲間とも再会、その中でも当時片思いをしていたルミさんに会えたのがうれしかったという。商店を経営していた父親が急逝したため、ルミさんは通っていた短大を退学して商売に明け暮れてきた。それが少しずつ実を結び、そのころには市内にもう1軒、店を出すほどになっていた。

「ルミと再会したとき、僕は彼女と結婚することを決めていたような気がします。忙しいという彼女を粘り強く説得してデートに誘い、僕はきみのために生きると口説きました」

“イクメン”になった哲朗さん

ルミさんは「私、恋愛なんてしている暇はないの。結婚する気がある？」と言った。もちろん、結婚しようと話はトントン拍子に進んだ。哲朗さんは次男だし、長男はもうじき結婚するため「タイミングがよかった」のだという。一方のルミさんはひとりっ子で、母と一緒に店を経営していたが、母は仕事をやめたがっていた。それもまたタイミングがよかった。

「それでルミと夫婦で店を経営していこうということになって。ただ、僕は経営については素人だから、そこから勉強しましたよ。ルミはものすごく活動的で情熱的で、経営を学問ではなく肌感覚で知っていた。そこが強みだなと思いながら、僕はアシスタントと経理面を担当しました」

27歳の終わりに息子を、29歳、30歳で立て続けに娘を授かった。妻のルミさんは「子どもを産めば産むほど元気になるわ」とろくに育休もとらず働いていた。子どもが小さいころは哲朗さんがほぼワンオペ状態で育児をこなしていた。

「我ながら、子育ては向いてるなあと思いました。日々、子どもたちと接しているのが楽しくてたまらなかった。ルミまで『あなた、保育士になればよかったのに』と笑っていた。自分でもそう思ったくらい。3人とも、初めて立ったところをちゃんと目撃しました。ルミはまったく見ていないから、録画して見せたら手を叩いて喜んで『私にはできないわ。てっちゃんは完璧なパパね』と」

子どもたちが大きくなっていく過程でも、しつけや教育はほぼ哲朗さんが担った。ルミさんは仕事がメインで、一般家庭とは逆だったが、ふたりともそれが居心地がいいと納得していた。

「まあ、田舎といえば田舎なので周りからはいろいろ言われましたが、ルミと僕が納得していれば問題ない。双方の両親がうるさかったけど、僕らの生き方だからとやんわり拒絶、誰の言うことも聞きませんでした」

妻とのパートナーシップは強力だし、自分だからこそルミの夫がつとまるのだと哲朗さんは自信をもっていた。

ただ、40代に入ったころ夫婦の間に“危機”があった。妻が浮気したのだ。

妻の言葉に怒りを覚えた哲朗さんだったが…

「あるときルミの妹から連絡があって、『おねえちゃんが浮気してる。知らせていいかどうか迷ったけど』と。義妹はルミと若い男性がホテルに入るのを目撃したんだそうです。とりあえず義妹に口止めしました。ルミに確認しようかと思ったけど、僕は言い出せなかった。義妹からはじゃんじゃん連絡がくる。『これは夫婦の問題だから、少し放っておいてほしい』と言ったら、義妹はへそを曲げて本人に『お義兄さんも知ってるよ』と言ったそうです。そうやってことを大きくする人間がいるのは迷惑だった」

ルミさんは夫が知っているとわかっていながら、関係を続けていたようだ。それでも「実害」がない限り、哲朗さんはなにも言わなかった。彼にとっての実害とは、外泊するとか子どもを邪険にするとか、家庭に背を向けるとか、そういったことだ。ルミさんは週に1度くらいは不審な遅い帰宅があったものの、それ以外は今まで通りだったし、休日は積極的に子どもたちとも関わっていたから、哲朗さんはわざわざ揉めるような話を持ち出すつもりはなかった。

「1年くらいたったころですかね、気づいたら妻はごく普通に戻っていた。不審な遅い帰宅もなくなりました。しばらくたってから、『私、この家庭があってよかった。あなたがいてくれてよかった』と突然、ポツリと言ったんです」

どうしたんだよ急にと言ったら、ルミさんは「何か聞きたいことはないの？」と言いだした。浮気に言及してほしいのかと感じた瞬間、哲朗さんの中に怒りがわいてきた。あ、自分は妻の浮気を容認していたわけではないんだと、初めて自分の気持ちに気づいたという。知らず知らずのうちに感情を封じ込めていたのだろう。家庭を維持するために、子どもたちを傷つけないために。

「怒りを鎮めるのに10秒くらいかかりましたが、次に思ったのは、ここで寛容さを見せたほうがいいという計算でした。揉めたくなかったんですよ。とにかく揉めたくなかった」

トラブルを恐れるようになった、幼少期の風景

彼が育った家庭は、父方の祖父母と両親、兄と妹の7人家族だった。祖父は酒癖が悪く、酔うと祖母に暴力をふるうこともあったらしい。その祖母は母に厳しかった。弱いところに暴力は流れていく。哲朗さんは、台所で祖母が母を叩いているのを見たことがある。父もその場にいたのに、自分の母親を止めようとしなかった。

「ばあちゃん、やめろと僕が飛び出したら父に止められた。母の泣き声だけを覚えています。あの光景は大人になっても忘れられなくて、祖父母と父を許せないという思いはずっと残っていた」

だから家族が揉めることに極端に恐怖感があった。自分が寛容でいれば揉めることはない。そういう選択をするしかなかった。一方で、それは妻のしたことを認めないし、謝るチャンスも与えないということでもある。

「恋をしているのか身体の関係だけなのかはわからないけど、とにかく妻が他の男と関係をもっている。そしてその関係が終わった。それは僕には関係ないことだから、妻自身が気持ちをちゃんと処理してほしいとは思いましたね。聞く必要もない」

子どもに感じた「ルミの血」

とはいえ、自分がそれについて言及しないし責めることもないと妻にはわかってほしかった。そこで結婚15年だったこともあり、たまにはふたりでデートしようかとちょっといいレストランを予約した。

「『パパとママ、ふたりでデートに行ってもいいかな』と言ったら、子どもたちはヒューヒューと騒ぎながら喜んでくれた。息子が『僕たちの気持ち』と1万円くれたんです。やめてくれよと思いました。子どもからお祝い金をもらうなんて……。『何を買っていいかわからないし、ふたりで使って』と」

気持ちがうれしくて涙ながらに受け取ったが、一方で「商人の子だなあ」と哲朗さんは妙な感慨をもった。普通ならお金を出し合って何か買うだろう。それが的外れなものであっても、子どもたちが話し合って買ったプレゼントを喜ばない親はいない。だが彼らは現金をよこした。そこに「ルミの血」を感じたと彼は言った。

「僕はやっぱり商売人にはなれない。実家は農家ですしね。だから何だというわけではないけど、ルミとの明確な違いがわかった瞬間でした。そういえばルミは子どもたちに対して、お金の使い方にはうるさかった。ルミの親戚も商売をしている人が多いし、代々農家のわが家とは何かが違うんだろうなと興味深かったですね」

それは違いがわかっても対処していける、うまくやっていけるという自信につながったのかもしれない。

実際、家庭はその後、ほとんどもめごともなかった。家族も適度な距離感を保ちつつ、子どもたちは大人への階段を上っていった。そう、「あの日」までは。

＊＊＊

浮気を知りつつも、家庭が揉めることを恐れ、黙認の姿勢を貫くことにした哲朗さん。だが彼の心に芽生えた「隙間」は広がり、それが思わぬ事態をもたらすことになる……。【記事後編】で、彼の言う「許されがたい不倫」を詳しく紹介する。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部