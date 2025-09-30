¤³¤ó¤Ê¤ÎÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤À¤è...À¤ÂÓÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¤Î37ºÐ¡¦¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤¬ÀäË¾¡£É×¤¬¡È¥¹¥Þ¥Û¤òÊü¤êÅê¤²¤¿¡í¡Ö23¶è¡¦Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ÂÂÖ¡ÚCFP¤Î½õ¸À¡Û
ÉÔÆ°»ºÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯7·î¤ÎÅìµþ23¶èÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê70Ö¡Ë²Á³Ê¤Ï¡ÖÊ¿¶Ñ1²¯477Ëü±ß¡×¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬¡Ö²¯Ä¶¤¨¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¯¤Êý¤äÍ¥Àè½ç°Ì¡¢¤½¤â¤½¤â½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È»ñ»º¾õ¶·¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤â²È·×¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£37ºÐ¡¦¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¸¡Æ¤»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿37ºÐ²ñ¼Ò°÷É×ÉØ¤Î¾ì¹ç
À¤ÂÓÇ¯¼ý1,200Ëü±ß¤Î¶¦Æ¯¤É×ÉØ¡ÊÉ×¡§37ºÐ¡¢Ç¯¼ý750Ëü±ß¡¿ºÊ¡§37ºÐ¡¢Ç¯¼ý450Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤ä²È»ö¤òÊ¬Ã´¤·¤Ä¤Ä¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§Åö½é¤«¤éÊë¤é¤¹ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¼ê¶¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½»Âð¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ°é´Ä¶¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÊ¸µþ¶è¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¡ÖÊ¸µþ¶è¤Ê¤éÄÌ¶Ð¤âÊØÍø¤À¤·¡¢À¸³è´Ä¶¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Í¡£¡×
ºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì´¤ÏËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
²¿µ¤¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤¬ÆÍÁ³À¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡×
¶Ã¤¤¤Æ¡¢¼ê¤ò»ß¤á¤ëºÊ¡£
¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â1²¯±ßÄ¶¤¨¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ÎÃ¯¤¬Çã¤¦¤ó¤À¤è¡£ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤¸¤ãÌµÍý¤À¤¾¡×
A¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢Ê¸µþ¶è¤ÎÊª·ï²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤¬¤¯Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢¼þÊÕ¤Î¶è¤âÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁÛÄê¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Æ¤â°ÕÌ£¤Ê¤¤¤è¡×¤È»×¤ï¤º¥¹¥Þ¥Û¤òÅê¤²¤ëÉ×¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëA¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡ÄÅìµþ23¶è¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼ÂÂÖ
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯7·î¤Î¼óÅÔ·÷Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¡¢12¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢70Ê¿ÊÆ°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Åìµþ23¶è¤Ç1²¯477Ëü±ß¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÅÔ¿´6¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦Ê¸µþ¶è¡¦½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï1²¯6,699Ëü±ß¤È¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î²Á³ÊÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö½»Âð¹ØÆþ·×²è¡×¤Î¤¹¤¹¤á
½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÊý¤«¤é¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤éÇã¤¨¤ë¡Ê¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¡Ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢½»Âð¤Ï¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¡¢¶ÐÂ³Ç¯¿ôÅù¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÊÖºÑÉéÃ´Î¨¡ÊÇ¯¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¯´ÖÊÖºÑ³Û¤Î³ä¹ç¡Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¿³ºº´ð½à¤Ï³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖÊÖºÑÉéÃ´Î¨30¡Á35¡ó°Ê²¼¡×¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý1,200Ëü±ß¤Ç¡¢1²¯±ß¤ò¶âÍø1¡ó¡¢´ü´Ö35Ç¯¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹ÊÖºÑ¤Ê¤·¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢·îÊÖºÑ³Û¤Ï28Ëü2,286±ß¡ÊÇ¯ÊÖºÑ³ÛÌó339Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Ï28.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î²È·×¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖºÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Î20¡Á25¡óÄøÅÙ¡×¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¡¢¼ÚÆþ³Û¤ò7,000Ëü±ß¡Ê¶âÍø¡¢´ü´Ö¤Ï¾åµÆ±ÍÍ¡Ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢·îÊÖºÑ³Û19Ëü7,600±ß¡ÊÇ¯ÊÖºÑ³ÛÌó237Ëü±ß¡Ë¤ÇÊÖºÑÉéÃ´Î¨19.8¡ó¤È¡¢ÊÖºÑÉéÃ´Î¨¤Ï20¡ó¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÀÇÉéÃ´¤ò´Þ¤á¤¿Ç¯¼ý¤Ç·×»»¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¼ê¼è¤ê¶â³Û¤«¤éµÕ»»¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½»Âð¹ØÆþ¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·î¤¢¤¿¤ê¤Î¼ê¼è¤ê¶â³Û¤¬60Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¡¢·îÊÖºÑ³Û28Ëü2,286±ß¤Ç¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢7,000Ëü±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤Æ·îÊÖºÑ³Û19Ëü7,600±ß¤Þ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î²È·×¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤ÆÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÊª·ï²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¶âÍø¤ä´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·îÊÖºÑ³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖ¤»¤ë¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¶Íß¤·¤¤Êª·ï¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ2¿Í¤Î¼ýÆþ¹ç»»¤Ç½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤Î¤«¡¢ÊÒÊý¤Î¤ß¤¬ÁÈ¤à¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ¯¤Êý¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤¬½Ð¤·¤¿·ëÏÀ
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â³Û¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ë»×¤ï¤º¥¹¥Þ¥Û¤òÊü¤êÅê¤²¤¿A¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤è¤¤¶µ°é´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ°é±à¤ØÁ÷¤ë¤È¤¤Ë¸«¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤Î¾Ð´é¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÊª·ï¤òÃµ¤¹¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ò¤á¤É¤Ë¡¢°ú¤Â³¤Êª·ï¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½ºß¤Î²È·×¼ý»Ù¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤â¤Æ¤ë¤è¤¦»ñ»º·ÁÀ®¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¤ÈÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÛ¸Å¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëÁªÂò»è¤âÍ¸ú¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÂèÆó»Ò¤â¤Û¤·¤¤¤·¡¢Å¾¶Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÄÂÂß¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½»Âð¤ò»ñ»º¤ÈÂª¤¨¤Æ¡Ö»ý¤Á²È¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ºòº£¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÄÂÂßÀ¸³è¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¶µ°éÈñÉéÃ´¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶µ°é»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤Ë±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Åìµþ23¶è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼óÅÔ·÷¤Î½»Âð²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤¬Â³¤¡¢1²¯±ßÄ¶¤ÎÊª·ï¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂÂß¤ò´Þ¤á¤¿Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÝ Ëãº´»Ò
¤æ¤á¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
ÂåÉ½¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÊCFP🄬¡Ë¡¿ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î