プロフィギュアスケーター・浅田真央（35）の喜びの報告に芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】指導する子ども達にお祝いされる浅田真央

2010年に開催された、バンクーバーオリンピックでの銀メダル獲得や、日本人最多となる3度の世界選手権優勝など、輝かしい実績を残し、2017年に競技を引退していた浅田。2025年6月からは、「指導者として次世代を育てたい」という思いから、『木下MAOアカデミー』『木下MAOクラブ』を設立し、ディレクターとして選手指導に励んでいる。

教え子たちからサプライズ「こんなに幸せなことはありません」

9月28日に更新したInstagramでは、「お誕生日を迎え、35歳になりました。9月25日の練習の最後に、まさかのサプライズ！可愛いすぎるみんなにお祝いしてもらって、こんなに幸せなことはありません。」と、指導している子どもたちから誕生日をお祝いしてもらったことを報告。

続けて、「振り返ると、スケートを始めてから30年。今年は指導者として新たなスタートを切り、毎日大きなやりがいを感じています。生徒たちが一生懸命練習し、成長したり笑顔を見せてくれるたびに、本当にうれしく、幸せな気持ちになります。これからも目標や夢を後押しできるよう、丁寧に指導してまいります。」

真央の報告に、姉の浅田舞（37）、元プロテニスプレーヤーの杉山愛（50）、元卓球選手の石川佳純（32）らが「いいね！」をつけ祝福。ファンからも、「真央先生としての新たなスタートを応援しています」「真央ちゃんの健康と幸せをお祈りしてます！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）