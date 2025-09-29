『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）が9月22日に最終話を迎えた。

参考：『ぼくほし』と『しあわせな結婚』は正反対？ 大森美香と大石静のアプローチの違いを読む

最終話終盤で、「濱学院」理事長・尾碕（稲垣吾郎）と主人公・白鳥健治（磯村勇斗）を中心に描かれた、それぞれの立場の違いや長年の確執を越えて語らう人々の幸せな光景は、江見（月島瑠衣）の言うところの「インフレーション」、彼ら彼女たちの「新たな星の誕生」を予感させるものだった。

最終話を観ながら感じた、温かくこちらを包み込んでくれるような、円くて柔らかくて幸せな何かは、もしかすると健治が感じた「ポポム」というものなのかもしれない。それとも学校という小さな社会を舞台に、この世界全体の悲しみと喜びを描こうとした脚本家・大森美香の思いの形だろうか。

本作は、スクールロイヤー（学校弁護士）である主人公・白鳥健治の視点から少子化による共学化で揺れる私立高校の現状を見つめた作品だ。生徒たちだけでなく、学校に対するトラウマを抱える健治自身の成長をも描きつつ、さらには最終話で山田（平岩紙）の起こした裁判を巡って教師が抱える労働過多の問題にまで踏み込んだ本作は、学校という箱庭から、社会そのもの、世界どころか宇宙規模で全体を俯瞰していく異色の「学園ドラマ」だった。

本作を観ていてまず感じたのは、大森美香脚本の「時代」の描き方のフラットさだ。高校生たちを中心に「新しい時代」の「いま」を描きつつ、そんな時代に取り零されそうな人々の思いもしっかりと拾い、なおかつすべてを超越した魅力を持つ宮沢賢治の言葉や、天文学の視点がちりばめられ、さらにはどこにも染まらない独特の感性に従って生きてきた健治の視点が加わることで、多くの人々の心を救うドラマになっていると思う。

例えば、第8話において、大人に対する「こんな世の中になったのはお前たちのせいだ」という憤りを抱きつつ、自分の人生を動かすために、理想の世界そのものを作りたいと願う生徒・北原（中野有紗）を通して描く、現代の若者たちの鋭い感性は、大人たちをたじろがせる強さがある。一方で第1話の斎藤（南琴奈）の制服を巡る失言や、個人情報の漏洩など、とても「ウッカリ」では済まされないミスが目立つ副校長の三宅（坂井真紀）が、その本質を肯定する生徒たちによって救われる第4話を通して、誰も否定しない、極めて自然で多様な、本来あるべき社会を緩やかに具現化していたりもする。

また、恋愛描写も興味深い。恋愛ドラマ以外のテレビドラマ（ホームドラマ、職業ドラマ、学園ドラマ）において恋愛を描かないことがトレンドになりつつある中で、主人公・健治は、教師・幸田珠々（堀田真由）に恋をする。第1話冒頭が、第5話終盤の、健治が珠々に自分の過去を語る場面から始まり、本作そのものが健治のプロポーズで終わることからもわかるように、本作の中枢とも言える部分に「恋愛」がある。逆に生徒同士の関係性は、恋愛に発展しないからこその美しさで溢れていた。

特に、斎藤と鷹野（日高由起刀）の友情の美しさは、恋愛というゴールを想定せずに「異性同士が自然と支え合うこと」ができる現代の素晴らしさを実感させるものだった。一方で、第2話の藤村（日向亘）、堀（菊地姫奈）を中心に置いた「失恋はいじめか」問題や、第7話の島田（北里琉）の、教師・巌谷（淵上泰史）への好意を巡る話といい、自然の発露としての恋愛感情とそれによって生まれる痛みや戸惑いを丁寧に描いた作品でもあった。

本作は、「優しい世界」の具現化のような作品だ。健治の使う「ムムス」や「ポポム」といった独自のオノマトペや、独特の言い回しは、それこそ彼がうっとりと聴き入る堀田真由／幸田珠々の声色のような穏やかさで、世界全体を包み込んでいる。一方で、「優しい世界」の外側の、底知れぬ恐ろしさが際立つ作品でもある。

教育虐待や、ヤングケアラー問題等、生徒たちが学校の外で抱える様々な問題は、スクールロイヤーが簡単に解決できるような話では到底なく、健治は生徒が「本当の幸い」に辿りつくための道しるべとなる方法を懸命に模索し、呈示することしかできないという現実を描いてもいる。最も印象的だったのは、第10話において自覚なく少年事件に巻き込まれた優等生・斎藤が当然の結果であるはずの「不処分」になるには、健治が「よだかやジョバンニ」の自己犠牲の精神に則ってスクールロイヤーを辞めることしか方法がないという事実に突き当たる展開だ。そこで際立つのは、そうせざるを得なくなる社会のおかしさだった。それは健治が言う通り「この世の仕組みはきちっとしていそうで、案外すかんすかん」であり、「外の世界」は「思う以上に注意が必要」であることを身に沁みて感じさせる。

本作は健治と珠々による「祈り」で終わる。私は健治の、家から濱ソラリス高校へと向かうまでの景色が好きだ。彼の日常だけでなく、掃除する人の挨拶や、赤ちゃんを巡る人々の光景など、各々の日常が垣間見える。校門では警備員・小島（諏訪雅）が心配そうに、校門でいつもピタリと立ち止まる健治を見ていて、彼の愛する珠々は、「少し離れたところから銀の鈴を振っている」。なんて幸せな日常で、なんて幸せな世界なのだろう。そしてその日常は、こちらの世界と地続きだと思うのだ。「この小さな物語の幾きれか」は、間違いなく私たちの日常の断片で、だからこそ、本作を観て感じた世界の美しさと怖さをいつまでも忘れないと思う。

（文＝藤原奈緒）