テーラーメイド『Spider ZT』に左用2種を追加、10月10デビュー
テーラーメイドから、人気パターに左用追加のアナウンス。「好評発売中の『Spider ZT』シリーズに待望のレフトハンド（左用）を、10月10日（金）より発売します」と、同社広報。今回のレフティ向けに長尺はなく、34インチ（スタンダード）と36インチ（カウンターバランス）を展開する。
【画像】『スパイダーZT』の左用を構えるとこんな顔
人気のゼロトルク設計は、1°傾斜したオンセットホーゼルでシャフトを重心に一直線配置し、フェースのスクエア維持と方向安定性を実現している。また、303ステンレススチールと6061アルミニウムを組み合わせて高MOIを追求し、ストロークの再現性も強化。税込価格はスタンダードが66,000円、カウンターバランスが71,500円となる。
