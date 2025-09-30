次戦に備えハワイ入りした岩井明愛&千怜 パイナップルのオブジェから顔を覗かせリラックスタイム
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。米国女子ツアーの次戦「ロッテ選手権」に参戦するためにハワイ入りした2人の「Hawaii Days vol.1」として、「Dole plantationに行ってきました」と投稿した。
【動画】ワイキキの海岸通りを軽快に走る岩井明愛&千怜【岩井ツインズスタッフの公式Instagramより】
岩井ツインズは、バナナやパイナップルなどの生産・販売で有名な「ドール」とスポンサー契約を結んでいる。2人が訪ねた「ドール・プランテーション」はオアフ島にある人気の観光スポット。もちろん新鮮なパイナップルを味わうこともできる。投稿では施設の前でピースをする2ショット、そして大きなパイナップルのオブジェの中で笑顔を浮かべる写真を公開した。続けてワイキキビーチに立つプリンス・クヒオ像の前で写真を撮ると、そのまま海岸沿いの通りをランニング。常にトレーニングは欠かさない姿勢を見せると、最後は海に沈んでいく美しい夕日を背景にした写真で締めくくった。投稿を見たファンからは「素敵〜 気分上がりますね！」「やっぱり笑顔に癒される」「海辺のジョグ 良いですね」「試合も楽しみにしています！」など、たくさんのコメントや声援が寄せられていた。
