羊文学、日本武道館公演2日目をYouTubeで生配信決定 一度きりのプレミアム配信
ロックバンド・羊文学が10月10日に開催する日本武道館公演を、YouTubeにて一部生配信することが決定した。同公演は、最新アルバム『D o n’ t L a u g h I t O f f』の発売を記念して行われるアジアツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"』のファイナル公演にあたる。
【画像】もこもこかわいい…！羊文学×ひつじのショーン×and ST商品ラインナップ
今回の武道館2Days公演はチケットが即完となっており、生配信は一夜限り、一度きりのプレミアムな機会となる。配信は羊文学の公式YouTubeチャンネルにて実施され、ライブ本編は午後7時30分頃からスタートする予定。あわせて、同チャンネルでは最新アルバムのリスニングパーティーや、アルバム収録の特典映像の一部も公開予定となっている（詳細は後日発表）。
さらに、アルバム収録曲「doll」の先行配信もスタートしており、Apple MusicやSpotifyなどでPre-order／カウントダウンが開始されている。「doll」はインディーズ時代を彷彿（ほうふつ）とさせるギターロックとなっており、ファンの間でも注目を集めている。
今年、羊文学は『MUSIC AWARDS JAPAN』にて『最優秀国内オルタナティブアーティスト賞』と『最優秀国内オルタナティブ楽曲賞』の2部門で受賞。4月にはUS西海岸ツアーを成功させ、9月からは大阪城ホール、日本武道館を含むアジアツアーを開催。10月にはフランス、ドイツ、イギリスなどを巡るヨーロッパツアーも控えており、グローバルな活躍を見せている。
