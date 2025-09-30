¿·Ï²»á¤Ë¿³ºº²ñ¡Ö¼Ç¤´«¹ðÁêÅö¡×¡¡·ÐºÑÆ±Í§²ñÂåÉ½´´»ö¡¢»ñ¼Á¤Ëµ¿µÁ
¡¡·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤ÎÎÑÍý¿³ºº²ñ¤¬¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ò½ä¤ê·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤¿¿·Ï²¹ä»ËÂåÉ½´´»ö¤Ë¡Ö¼Ç¤¤òµá¤á¤ë´«¹ð¤¬ÁêÅö¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î²ñÄ¹¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂåÉ½´´»ö¤È¤·¤Æ¤Î»ñ³ÊÍ×·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ëµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¤Ë³«¤¯Íý»ö²ñ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê½è¶ø¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¬¡¢ÁÜºº¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï»þ´ü¾°Áá¤À¤È¤Î¿µ½ÅÏÀ¤âº¬¶¯¤¯¡¢¶ÊÀÞ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Í§²ñ¤Ï11Æü¡¢Íý»ö¤ä´ÆººÌò¤Î·×5¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ëÎÑÍý¿³ºº²ñ¤òÀßÃÖ¡£³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¿·Ï²»á¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤äÆ±Í§²ñ²ñ°÷¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ³Åê¤¬Å¬ÀÚ¤«¤É¤¦¤«ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤¿¡£ÂåÉ½´´»öÂå¹Ô¤òÌ³¤á¤ë´ä°æËÓÍºÉ®Æ¬ÉûÂåÉ½´´»ö¤Ï25Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢·îÆâ¤Ë¤âÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤¹¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Ï²»á¤Ï1ÆüÉÕ¤Ç¥µ¥ó¥È¥ê¡¼²ñÄ¹¤ò¼Ç¤¡£3Æü¤Ë³«¤¤¤¿Æ±Í§²ñ¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ò¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£