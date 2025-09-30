　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.82　6.78　7.90　6.52
1MO　9.46　6.74　7.44　6.57
3MO　9.27　6.74　7.55　7.19
6MO　9.32　6.86　8.00　7.44
9MO　9.39　6.96　8.35　7.64
1YR　9.42　7.07　8.55　7.82

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.27　7.70　6.91
1MO　8.04　8.09　6.90
3MO　8.58　8.39　7.10
6MO　8.98　8.79　7.37
9MO　9.27　9.08　7.54
1YR　9.49　9.31　7.70
東京時間10:05現在　参考値

米政府機関閉鎖による混乱警戒もあって、短期ボラ上昇傾向。ドル円の１０％手前のボラは９月１７日以来の高水準