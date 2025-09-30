通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間９%台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.82 6.78 7.90 6.52
1MO 9.46 6.74 7.44 6.57
3MO 9.27 6.74 7.55 7.19
6MO 9.32 6.86 8.00 7.44
9MO 9.39 6.96 8.35 7.64
1YR 9.42 7.07 8.55 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.27 7.70 6.91
1MO 8.04 8.09 6.90
3MO 8.58 8.39 7.10
6MO 8.98 8.79 7.37
9MO 9.27 9.08 7.54
1YR 9.49 9.31 7.70
東京時間10:05現在 参考値
米政府機関閉鎖による混乱警戒もあって、短期ボラ上昇傾向。ドル円の１０％手前のボラは９月１７日以来の高水準
1WK 9.82 6.78 7.90 6.52
1MO 9.46 6.74 7.44 6.57
3MO 9.27 6.74 7.55 7.19
6MO 9.32 6.86 8.00 7.44
9MO 9.39 6.96 8.35 7.64
1YR 9.42 7.07 8.55 7.82
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.27 7.70 6.91
1MO 8.04 8.09 6.90
3MO 8.58 8.39 7.10
6MO 8.98 8.79 7.37
9MO 9.27 9.08 7.54
1YR 9.49 9.31 7.70
東京時間10:05現在 参考値
米政府機関閉鎖による混乱警戒もあって、短期ボラ上昇傾向。ドル円の１０％手前のボラは９月１７日以来の高水準