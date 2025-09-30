勇ましく、艶やか、堂々たるたたずまい……。日本映画界をけん引する二人の女優が、それぞれの場所で華やかな装いを披露した。

戦闘衣装に打ち掛け姿で

9月20日、福島県会津若松市で行われた会津まつり。そのメイン行事「会津藩公行列」の出陣式（鶴ヶ城本丸）に登場したのは、綾瀬はるか（40）だ。

幕末の会津を舞台にしたNHK大河ドラマ「八重の桜」（2013年）の主人公・新島八重を演じた縁から、行列に参加すること今年で実に10回目という。

八重の戦闘衣装に桜の打ち掛けを羽織った綾瀬は「毎年呼んでくれてありがとなし。福島、会津のことを故郷のように感じています」と会津弁を交えてあいさつし、その場をさらに盛り上げた。

綾瀬はるか

その後、歴代領主や武者などに扮した参加者と共に、綾瀬は屋根の付いた特別ゲスト車に乗って市街地を行進し、城下町は、それは絢爛（けんらん）な時代絵巻と化した。

「気持ちを込めて着物を着てきた」

所変わって、翌21日の東京都内。映画「おーい、応為」（10月17日公開、大森立嗣監督）の舞台あいさつには、長澤まさみ（38）が登壇した。江戸時代を代表する浮世絵師・葛飾北斎の娘で、弟子でもある葛飾応為の豪胆な生き様を描いた作品。監督とは「MOTHER マザー」（20年）以来のタッグとなる。

時代劇での主演は初という長澤は「応為を演じ、すごくいい思い出として私の人生にも焼き付いているので、そんな気持ちを込めて着物を着てきました」とシックな出で立ちを披露。「日本画は筆を立てるので、習字を書くような持ち方ではなく、初めてで」と練習に練習を重ね、吹き替えなしで挑戦した絵も見所なのだそうだ。

人気、実力ともに二分し、好感度などの調査では常に上位にランクインする綾瀬と長澤。その二人が、時ほぼ同じくして、それぞれ無二の魅力を振りまいたのであった。

撮影・本田武士／福田正紀

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載