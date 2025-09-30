パ・リーグ2連覇を達成したプロ野球ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）の長女でモデルの小久保春菜（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。優勝を決めた27日の西武戦を現地観戦したことを明かした。

「今シーズン初観戦 優勝の瞬間も胴上げも見れて胸が熱くなった」と記し、球場でのショットを複数枚投稿した。

「人の心を動かすものって スポーツでもそれ以外のことでも 熱くて素敵なことだなあと 色んなことを考えた夜でした」とつづった。

この投稿に、ファンからは「まさかの初観戦での優勝 ホークス連覇素晴らしい」「現地で胴上げ見れて良かったですね」「初観戦で優勝＆胴上げを見れるとは」「私も中継見てて、胸熱になって雄叫び上げてました」などのコメントが寄せられている。

ソフトバンクは今季139試合目で2年連続23度目のリーグ優勝を決めた。通算23度は巨人の39度に次ぎ、西武に並び歴代2位タイ。小久保監督はプロ野球4人目となる新人監督から2年連続となる優勝となった。序盤は主力の故障が響き5月3日まで最下位という異例のシーズン。6月後半までBクラスだったが、V字回復で日本ハムとのし烈な優勝争いを制した。小久保監督は歓喜の胴上げで7度舞った。