元衆院議員で宮崎県知事も務めた東国原英夫氏（68）が30日までに自身のYouTubeチャンネル「東国原英夫の『時事砲談TV』」を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬している小泉進次郎農相（44）の陣営に入っている議員の事務所が、「ニコニコ動画」に小泉氏を称賛することを書いて欲しいと、参考例文を示した上で陣営関係者に事実上の「やらせコメント」を要請していたなどとする「ステルスマーケティング（ステマ）」疑惑報道をめぐり、さまざまな私見を述べた。

この問題は25日発売の「週刊文春」報道で表面化した。同誌によるとコメントの中には「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」と、保守色の強い高市早苗・前経済安保担当相（64）を念頭に置いたような内容もあったとされる。

小泉氏は26日の閣議後会見でこの件について報道内容を認めて謝罪。「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった。私自身は知らなかったこととはいえ、総裁選がかかわることで、申し訳なく思う」とした一方で「再発防止を徹底し、引き続き緊張感をもって総裁選に臨んでいく」と引き続き、総裁選を目指していくことも表明した。また、当該議員について、同じ神奈川県選出の牧島かれん前デジタル担当相と報じられているが「そう報告を受けています」と認めた。牧島氏は「私の事務所の判断で参考例を送ったが、私の確認不足で一部行き過ぎた表現が含まれた。申し訳ない」と文書でコメント。26日、小泉氏陣営で務めていた広報班班長を辞任した。

東国原氏はこの件についてさまざまな解説や推察などをした流れで、総裁選の話題へ。「まあしかし、総裁選も去年よりはちょっと盛り上がりに欠ける…みたいなご意見もありますし、私も見ててそう思います。面子も同じだし、言ってることも同じようなことを言っておられますからね。まあ少数与党としては仕方がないことなのかもしれませんが、”小泉さんは仲間が多い“ということを（小泉氏陣営が今回報じられた”やらせコメント“の中で）おっしゃってるみたいですが、こういう仲間なんですね。よく言われるのが、選挙等々で一番恐ろしいのは”優秀な敵よりバカな味方“ということがよく言われるんですが、まあねえ」などと話した。

そして総裁選の情勢について「現時点では各メディアの世論調査、情勢調査によりますと、小泉さんが優勢かなというですね。今回のステマの疑惑等々は、僕は影響は限定的じゃないかなとは思っているんですが。今のところ、小泉さん優勢で、次につけているのが高市さん…というような状況になってるんですが、まだあと1週間程度ありますからね。どうなりますことやら。恐らく決選投票にはなるんでしょうね。決選投票になって自民党の議員さんたちがどっちに乗るか。恐らく”勝ち馬“に乗るでしょうね。というような感じがします。高市さんが勝つためには1回目で過半数をとる、というのが、これが必要不可欠になってきているのかな、という感じがしますね。まあ、どうなりますことやら。とにかく今回の総裁選というのは、イコールとは言いませんが、かなりの確率で総理になるかたなので、我々もですね、一国民として、やっぱり見ていかなきゃいけないなと思っております」などと述べた。