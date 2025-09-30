３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円７８銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７４円３９銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。



前日のニューヨーク市場で、ドル円は１４８円台半ばを中心とする一進一退が続いた。きょうの東京市場に移ってからは、午前８時３０分時点では１４８円５０銭前後で推移していたが、午前９時５０分過ぎには１４８円８０銭台へ上昇した。月末・四半期末となるなか、ややドル買いが優勢となっている様子だ。この日日銀が発表した９月１８～１９日開催分の金融政策決定会合における「主な意見」では「そろそろ再度の利上げを考えてもいい時期かもしれない」との意見が出る一方で「ハードデータをもう少し確認してから判断しても遅くない」との声もあり、これを受け相場には強弱感が対立している様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７２１ドル前後と同０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。









