キオクシア大幅続伸、ＡＩ需要に対応した北上工場第２製造棟が稼働 キオクシア大幅続伸、ＡＩ需要に対応した北上工場第２製造棟が稼働

キオクシアホールディングス<285A.T>が大幅続伸となっている。２９日の米市場で米サンディスク の株価が急騰したことが刺激となっているもよう。また、同社とサンディスクがきょう、人工知能（ＡＩ）需要に対応する北上工場（岩手県北上市）の第２製造棟（Ｋ２棟）が稼働を開始したと発表していることも材料視されているようだ。



Ｋ２棟は、ＡＩの普及などによる中長期的なフラッシュメモリー市場の拡大に備え、ＣＢＡ（ＣＭＯＳ ｄｉｒｅｃｔｌｙ Ｂｏｎｄｅｄ ｔｏ Ａｒｒａｙ）技術を導入した第８世代３次元フラッシュメモリー製品（２１８層）、並びに今後も進化を続けるフラッシュメモリーの生産に対応。２６年前半に本格的な出荷を開始し、市場動向にあわせて設備投資を継続することで生産能力を段階的に引き上げるとしている。



出所：MINKABU PRESS