岡山の玄関口に177室の新たなホテルブランドが誕生

JR四国グループは、岡山市北区駅前町一丁目で進行中の再開発事業「OKAYAMA GATE PLACE」において、新ブランドのホテルを2027年春頃に開業する計画を発表しました。

この事業は、鉄道事業に次ぐ基幹事業として位置づけるホテル事業の重要な戦略的展開だといいます。

この新ホテルは、再開発地区内の西街区に建設される地上16階建てのホテル棟の7階から16階部分を占め、延床面積は約7,000平方メートル。

客室数は合計177室で、ダブルルーム83室、ツインルーム94室（ユニバーサルルームを含む）。

さらに、ダイニングや宿泊者専用ラウンジ、温浴施設、ジムなども計画されています。

「OKAYAMA GATE PLACE」再開発事業の全容

岡山市駅前町の市街地再開発事業として進められているこのプロジェクトは、約1.4ヘクタールの施行区域に西街区と東街区を配置する計画です。

西街区には、住宅棟とホテル棟が建設され、建築面積約6,700平方メートル、延床面積約67,800平方メートルの規模。

共同住宅、ホテル、店舗、コンベンションホール、事務所などが予定されているといいます。

一方、東街区は駐車場棟として整備され、建築面積約3,900平方メートル、延床面積約16,500平方メートルとなり、駐車場と店舗が設けられる計画です。

JR四国グループのホテル戦略と将来展望

JR四国グループは現在、四国4県と兵庫県において9施設、計1,471室のホテルを運営しています。今回の岡山市進出は、四国外への展開強化の一環として位置づけられています。

JR四国グループは、今後も国内外での新規出店を積極的に進め、ゲストへの心温まるもてなしの提供と、地域と共に成長するホテル運営を目指すとしています。