冷凍してもやわらかい。足裏にフィットする、ひんやりご褒美【ケンユー】の足裏冷却ジェル袋がAmazonに登場中‼
ほてった足元に、冷感チャージ。座って、癒される【ケンユー】の足裏冷却ジェル袋がAmazonに登場!
ケンユーの足裏冷却ジェル袋は、ほてった足元に、ひんやりとした快感を届ける冷却ジェルアイテム。冷凍しても硬くならず、足裏にやさしくフィットする柔軟性が特長。装着するだけで、熱を帯びた足元を心地よく冷やし、夏場の疲れやむくみ対策にも活躍する。
ジェル袋は繰り返し使用可能で、冷却効果を長く保つ設計。靴下の上からでも装着できるため、冷たすぎると感じる場合にも調整が可能。
天然素材のカバーは取り外して洗濯でき、衛生的に使い続けられる。
暑さに疲れた足元を、やさしく包み込む冷感ケア。日常のリフレッシュにも、いざという時の備えにも頼れる一品。
