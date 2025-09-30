Snow Manの宮舘涼太が自身のInstagramのストーリーズを更新。隔週火曜レギュラーを務める『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

9月30日の放送は田村真子アナウンサーが夏休みであることを受け、“ロイヤル代打MC”として宮舘がMCを担当した。

■動きのあるヘアスタイルで黒ジャケットをラフに着こなす宮舘涼太

宮舘は「おはようございます！ 行ってきます！ 是非見てください！」というメッセージとともに、1枚の写真を公開。

黒髪をナチュラルに流した爽やかなヘアスタイルで、白Tシャツに黒ジャケットの袖を軽くまくり、ラフに着こなした宮舘。番組ロゴが入ったファイルを両手で挟むようにして持ち、きりりとした表情でカメラを見つめている。

公開直後からSNSでは「朝から元気もらえる！」「MCのお顔をされていてカッコイイ」「黒ジャケかっこいい」「いつもにも増して素敵」「ジャケットスタイルもバッチリ決まっててめっちゃかっこいい」「この髪型好き」「最高のビジュ」「朝からメロい」「今日のビジュめちゃくちゃ好き」といった声が寄せられている。

