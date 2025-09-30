中森明菜『VOGUE JAPAN』初降臨！「人を喜ばすことが大好き」だから歌い続ける

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中森明菜が、『VOGUE JAPAN（ヴォーグ ジャパン）』11月号（10月1日発売）に初登場する。

■中森明菜に60個の質問を投げかける

雑誌での撮り下ろしは数十年ぶりだという中森明菜が、初めて『VOGUE JAPAN』に登場。80年代を席巻した伝説的アイドルの片鱗が滲む、力強い眼差しを向けたカットの数々は必見。60歳を迎えたことにちなんで60個の質問を投げかけ、今までの人生の軌跡や価値観、長い活動休止期間を経た“今”に迫っている。

■中森明菜 インタビュー抜粋

中森明菜の“今”の魅力に迫るインタビュー記事は、10月1日に『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトにも掲載予定。

PHOTO BY Roe Ethridge

(C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

■書籍情報

2025.10.01 ON SALE

『VOGUE JAPAN』2025年11月号



