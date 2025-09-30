卓球の「チャイナスマッシュ2025」は29日、本戦の2日目が行われた。日本から多くの選手が参戦し活躍が期待されるなか、有力選手たちが初戦に挑んだ。

■大藤も韓国19歳に3－0勝利

女子シングルスでは世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）が40歳のベテラン、ユエン・ジアナン（フランス）と対峙。効果的なサービスを軸にポイントを重ね翻弄すると、11－7、11－2、11－5のストレートで下し好スタート。WTTシリーズでの通算100勝を達成した。

また、同8位の伊藤美誠（スターツ）は初対戦となった覃予萱（中国）との戦いでは相手のサービスに苦戦を強いられ、第2ゲームを9－11で落とした。その後は効果的なレシーブにフォアでのスマッシュも決まるなど、試合中の修正力が光り3－1で中国勢に競り勝った。

女子では同10位の大藤沙月（ミキハウス）が金娜英（韓国）に3－0でストレート勝ちしたものの、同14位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）はワイルドカードで出場の王暁彤（中国）にストレート負けし、初戦で姿を消した。

この結果、女子シングルスは3選手に加えて張本美和（木下グループ）、橋本帆乃香（デンソーポラリス）の計5選手が2回戦突破を決めている。