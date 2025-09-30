30日11時現在の日経平均株価は前日比56.36円（-0.13％）安の4万4987.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は466、値下がりは1080、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は61.83円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が56.76円、ファストリ <9983>が28.38円、ＫＤＤＩ <9433>が8.92円、トヨタ <7203>が5.57円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を32.69円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が17.23円、中外薬 <4519>が11.76円、富士フイルム <4901>が6.18円、荏原 <6361>が5.91円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は保険で、以下、精密機器、医薬品、その他製品と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※11時0分13秒時点



