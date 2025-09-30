Image: immersejp

キーリングから鍵を取り出すのに、爪を立てて、時には痛い思いをしながら格闘する。そんな状況を起こる前から予防してくれる、画期的なキーリングが生まれました。

今回ご紹介する「KEYROUND」の特長を、まとめてご覧ください。

爪に優しいフラット設計の秘密

Image: immersejp

「KEYROUND」が提案するのは、鍵との新しい付き合い方です。その秘密は、金属の端同士が重なり合った螺旋構造を捨て、パズルのピースのように平面で噛み合うリングとして再構築した点にあります。

リングの両端を指でつまみ軽く力を加える。すると、まるでからくり仕掛けのように、鍵を通すための入り口が現れます。爪を立てる必要も、道具を探す手間も、もう過去のものです。

見た目は繊細、しかし構造は強固で揺るぎない

Image: immersejp

操作感は軽やかですが、鍵を保持する力は意外なほど強固です。合わせ目部分に採用された波形デザインが、その強さの源泉。あらゆる方向からの圧力をリング全体へと巧みに分散させ、意図しない変形や口開きを防ぎます。

5カ月に及ぶ自社テストで一度も脱落を起こさなかったという事実が、その信頼性を雄弁に証明しているんじゃないでしょうか。

語りたくなる、その背景と素材のこだわり

Image: immersejp

素材はバネ性に富んだ高強度ステンレス鋼SUS301。精密なレーザーカットと手仕上げによるストーンウォッシュ加工が、シンプルながらも深みのある表情を生み出し、まるで、長く使い込まれた上質な道具のような風格に。アメリカ・メイン州の豊かな自然の中で着想を得て、現地の職人の手で一つひとつ仕上げられているのも魅力です。

シンプルだからこそ広がる、日々の使い方

Image: immersejp

基本的な形状は、永遠性を感じさせる「円環」と、モダンな印象の「11角形」の2タイプ。複数個を連結して使うこともでき、鍵の数や用途に応じた柔軟な組み合わせが可能です。

鍵だけでなく、デザイン性の高いチャームや、紛失しやすい小型ツールをまとめるのにも最適。シンプルを極めた形だからこそ、使う人のイマジネーションを掻き立て、さまざまなシーンで活躍するんです。

鍵の管理をもっとスマートにしたい…そんなときは、新タイプのキーリングの導入をおススメ。「KEYROUND」のプロジェクト期間は残りわずかとなっているので、その詳細情報を早めにチェックしてみてください。

【USA発】ありそうでなかった！爪を痛めない特許キーリングが日本初上陸。 1,152円 販売予定価格1,280円の10％OFF machi-yaで見る

Image: immersejp

