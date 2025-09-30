Photo: ヤマダユウス型

派手さはないけど、だからこそ手軽に使える。

Nothingのサブブランド、CMF。Color（色）、Material（素材）、Finish（仕上げ）という工業においての基礎要素を冠したこのブランドは、手軽さとデザインを全面的にアピールしています。

CMFブランドからはスマホやイヤホンがリリースされていましたが、今回初めてヘッドホンが登場しました。それがこちらの「Headphone Pro」。

Photo: ヤマダユウス型

Nothingブランドの方で奇抜なヘッドホンを出したばかりですが、またもやヘッドホンと来た。でも、こっちのデザインもなかなか面白そうですよ。

基本スペック ・価格1万5800円。 ・重量約280g ・40mmダイナミックドライバー ・バッテリー100時間＆急速充電 ・コーデックはLDAC対応 ・3.5mm端子での有線接続対応

美味しそうな見た目のヘッドホン

Photo: ヤマダユウス型

デザインから見ていくと、「Headphone Pro」は全体的に丸い要素が散りばめられていますNothingのヘッドホンほどじゃないけれど、これはこれで一般的なヘッドホンとは一線を画しているデザインですね。なんだかドーナツやマカロンを連想しちゃう。

Photo: ヤマダユウス型

装着感はかなり良く、大振りなイヤーパッドは耳全体をたっぷり覆ってくれます。本体の軽さも相まって頭頂部の圧力は優しめで、長時間付けていても快適。

Photo: ヤマダユウス型

ハウジングとヘッドバンドを繋ぐ金属部分、ここ好き。ポップで親しげに見えるデザインに潜む、ちょっとしたラグジュアリー属性ですね。

Photo: ヤマダユウス型

イヤーパッドはかなり、かなーりフカフカ。側圧に対してイヤーパッドがかなり沈むので、見た目以上に耳が奥に入り込みます。生地は合皮感があり、引っかき傷には弱そうかな。

サウンドも見た目通りのポップ路線で、ドンでシャリな傾向。でも、このあたりはEQでなんとかなる領域。むしろ奥行きやダイナミクスといった、臨場感に関する部分の控えめさを感じました。まぁ控えめと言っても、これらが豊かなヘッドホンは4万円オーバーがちなので、比較対象としては格上がすぎる…。

むしろコスパや同クラスのヘッドホンを考えれば充分な鳴りで、むしろこれくらいの軽い聴き応えの方が作業しながら聞く分にはちょうど良いとも感じました。毎日食べる料理はA5和牛よりも家庭料理の方が落ち着くというか。

Nothingらしい独自要素、あります

Photo: ヤマダユウス型

ハウジングの左側には、低音レベルを操作するスライダー（アプリで高音チューニングに変更可）が。EQで操作するよりも手早く低音量をいじれるので、今聞いている曲の印象を変えて遊んだりと、聞き慣れた曲の違う一面と出会うことができそうです。Nothingらしい要素〜。

Photo: ヤマダユウス型

そして右側にはクリック感のあるホイールを装備。こちらは音量を操作するものです。Nothingのヘッドホンも回転するローラーを搭載してたけど、負けず劣らずの快適な操作性でした。

長押しするとノイキャン・外音取り込みの切り替えが可能。ノイキャンの精度は高く、フカフカイヤーパッドの遮音性も相まって騒音をシャットアウトしてくれます。

最上級じゃなくても、良いものだってある

あえてソニーやBoseの高級ヘッドホン帯と比べるなら、表現的に物足りない部分は確かにある。でも、それはそれとして「Headphone Pro」の音はかなり好みで、毎日聞きたくなる心地良い鳴りをしています。装着感も良いから、手元にあるとついカポっと装着したくなりますね。

Photo: ヤマダユウス型

サウンドとデザイン、その両面において身近さを感じるヘッドホン。デザインについては「Nothing Headphone (1)」ほどの奇抜さはないものの、むしろこっちの方がファッション的に使いやすいかも？ 3色あるのも嬉しいね。