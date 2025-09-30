有村藍里、素肌輝くノースリーブ姿「色っぽい」「秋らしさも感じるコーデ」と反響
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの有村藍里が30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】有村架純の姉「色っぽい」と話題のノースリーブ姿
有村は「おはよー！まだまだノースリーブ」と緑豊かな庭園を背景に、ブラウンのノースリーブセットアップ姿を公開。同系色のバッグを持ち、振り返った姿を撮影している。
また「今くらいの気温でお祭り行きたいな。たまごせんべい食べたい」と近況を綴り、「たまごせんべいって関西しかないって本当？」と疑問を投げかけている。
この投稿に、ファンからは「秋らしさも感じるコーデ」「色っぽい」「可愛い」「スタイル良い」「素敵な雰囲気」「おしゃれ」といった声が上がっている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】
【写真】有村架純の姉「色っぽい」と話題のノースリーブ姿
◆有村藍里、ノースリーブのブラウンコーデを披露
有村は「おはよー！まだまだノースリーブ」と緑豊かな庭園を背景に、ブラウンのノースリーブセットアップ姿を公開。同系色のバッグを持ち、振り返った姿を撮影している。
また「今くらいの気温でお祭り行きたいな。たまごせんべい食べたい」と近況を綴り、「たまごせんべいって関西しかないって本当？」と疑問を投げかけている。
この投稿に、ファンからは「秋らしさも感じるコーデ」「色っぽい」「可愛い」「スタイル良い」「素敵な雰囲気」「おしゃれ」といった声が上がっている。(modelpress編集部)
【Not Sponsored 記事】